El barrio de Avilés que estalla contra el servicio de suministro de agua: "Estamos sin presión por tuberías rotas y viejas"

Los vecinos de Jardín de Cantos están hartos y cada vez día suman una carencia más en el barrio: ahora advierten de "las constantes roturas de tuberías ocasionan que baje la presión del agua, y que esta no llegue a los pisos altos". "Algunos vecinos deben hacer turnos para poner lavadoras o ducharse", explica un afectado de las Torres. Las quejas no son nuevas. El pasado septiembre, desde la asociación vecinal afirmaban: "La decadencia que sufre el barrio está llegando a un punto de no retorno".

Los residentes en este barrio avilesino urgen también medidas en el antiguo centro social de Cristalería: "Se mete gente dentro y ya nos podemos pasar por ahí, nos da miedo, es peligroso". En Jardín de Cantos viven pendientes del desarrollo de un convenio llamado a transformar urbanísticamente la zona comprendida entre Cristalería, La Maruca y Jardín de Cantos. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como "banco malo" y propietaria del 84,64 por ciento del terreno afectado en el convenio, afirmó meses atrás que las obras comenzarían en 2026. Supuestamente el antiguo club ya ha pasado a ser de titularidad municipal. Un trámite que ha tardado décadas en ser realidad.

"Nuestro deseo es rellenar ese espacio con un equipamiento que sea esencial para el barrio y que nos dejen participar en la tormenta de ideas para desarrollar una propuesta que se convierta en el nuevo centro neurálgico del barrio y símbolo del resurgir de una zona a la que le toca un lavado de cara en profundidad", decían días atrás desde la asociación de vecinos.