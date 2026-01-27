Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El barrio de Avilés que estalla contra el servicio de suministro de agua: "Estamos sin presión por tuberías rotas y viejas"

Los vecinos de Jardín de Cantos urgen medidas en el antiguo club de Cristalería: "Se mete gente dentro, y da miedo pasar por ahí"

Una calle de Jardín de Cantos, el Camino Viejo a Pravia, en una imagen de archivo. / Mara Villamuza

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Los vecinos de Jardín de Cantos están hartos y cada vez día suman una carencia más en el barrio: ahora advierten de "las constantes roturas de tuberías ocasionan que baje la presión del agua, y que esta no llegue a los pisos altos". "Algunos vecinos deben hacer turnos para poner lavadoras o ducharse", explica un afectado de las Torres. Las quejas no son nuevas. El pasado septiembre, desde la asociación vecinal afirmaban: "La decadencia que sufre el barrio está llegando a un punto de no retorno".

Los residentes en este barrio avilesino urgen también medidas en el antiguo centro social de Cristalería: "Se mete gente dentro y ya nos podemos pasar por ahí, nos da miedo, es peligroso".  En Jardín de Cantos viven pendientes del desarrollo de un convenio llamado a transformar urbanísticamente la zona comprendida entre Cristalería, La Maruca y Jardín de Cantos. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como "banco malo" y propietaria del 84,64 por ciento del terreno afectado en el convenio, afirmó meses atrás que las obras comenzarían en 2026. Supuestamente el antiguo club ya ha pasado a ser de titularidad municipal. Un trámite que ha tardado décadas en ser realidad.

"Nuestro deseo es rellenar ese espacio con un equipamiento que sea esencial para el barrio y que nos dejen participar en la tormenta de ideas para desarrollar una propuesta que se convierta en el nuevo centro neurálgico del barrio y símbolo del resurgir de una zona a la que le toca un lavado de cara en profundidad", decían días atrás desde la asociación de vecinos.

Paralizan temporalmente la (millonaria) obra de la depuradora de Maqua, en la comarca de Avilés

Hacer de la Semana Santa de Avilés una Fiesta de Interés Turístico Nacional ya está "en manos del Ayuntamiento"

Movilización contra los parques de baterías en la comarca, que aglutina entre Gozón, Avilés y Corvera hasta 16 instalaciones: "Es necesario poner medios para evitar consecuencias irreversibles", advierten

Los trabajadores del Aeropuerto aplauden la sentencia que obliga a Aena a recuperar la ambulancia: "Hemos ganado una batalla, pero no la guerra"

Corvera renueva su compromiso con Unicef y consolida su apuesta por la infancia

Susto en pleno centro de Avilés: trasladan al hospital a un chófer de autobús que sintió una indisposición en la parada de Las Meanas

Avilés teje una red de instituciones y entidades para cuidar la salud mental de los vecinos

Avilés ofrece un programa de charlas breves sobre salud mental para jóvenes

