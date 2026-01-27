Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Luis García Martín presenta en Avilés su "Entrada libre"

José Luis García Martín-

José Luis García Martín-

S.F.

Avilés

El poeta y crítico literario José Luis García Martín (Aldeanueva del Camino, Cáceres, 1950) presenta este próximo jueves en Avilés su último libro. Será a las 19.30 horas, en la sede del colectivo Culturias, en el Parche. Se trata de "Entrada libre", que edita BajAmar. La poetisa Isabel Marina se encargará de la presentación. La última publicación de García Martín, que vivió en Avilés desde sus primera infancia hasta que comenzó a trabajar como maestro, es una colección de "canciones, oraciones, iluminaciones y otras breverías", tal y como figura en el subtítulo de un libro.

