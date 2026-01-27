José Luis García Martín presenta en Avilés su "Entrada libre"

El poeta y crítico literario José Luis García Martín (Aldeanueva del Camino, Cáceres, 1950) presenta este próximo jueves en Avilés su último libro. Será a las 19.30 horas, en la sede del colectivo Culturias, en el Parche. Se trata de "Entrada libre", que edita BajAmar. La poetisa Isabel Marina se encargará de la presentación. La última publicación de García Martín, que vivió en Avilés desde sus primera infancia hasta que comenzó a trabajar como maestro, es una colección de "canciones, oraciones, iluminaciones y otras breverías", tal y como figura en el subtítulo de un libro.