Movilización contra los parques de baterías en la comarca, que aglutina entre Gozón, Avilés y Corvera hasta 16 instalaciones: "Es necesario poner medios para evitar consecuencias irreversibles", advierten

La Cordinadora Ecologista de Asturias ha llamado la atención sobre "los muchos parques de baterías" que está tramitando y autorizando el Gobierno Asturiano en relación al consumo eléctrico regional presente y futuro.

Los parques que de momento se han propuesto en la región van desde los de un contenedor de almacenamiento a instalaciones que incluyen hasta 320. Los 84 previstos se ubican en Salas, Salime, Siero (5 parques), Llanera (3), Mieres (4), Cangas de Onis, Oviedo (11), Avilés (5), Corvera (3), Lena (3), Colunga, Villaviciosa (4), Soto Ribera, Regueras, Gijon (14), Candamo (3), Gozón (8), Piloña (3), Grao (2), Carreño (3), Cangas Narcea, Langreo, Ribadedeva, Ribadesella, San Martin Rey Aurelio (2). De esta forma solo en la comarca avilesina estarían previstas 16 instalaciones de este tipo. El último previsto en Corvera contaría con 16 contenedores en la zona de Trasona, sería el tercero previsto de Corvera. Igualmente también alertan los ecologistas de una instalación en Luanco, en la zona de la Vallina, con 2 contenedores, y que representaría el octavo parque de baterías previsto en el concejo de Gozón.

En suelo rústico, a las puertas de villa de Luanco

En el caso del concejo gozoniego, la Plataforma Stop Baterías ha informado a posibles afectados de que ya se ha abierto el periodo de alegaciones con relación a un proyecto de Luanco, "situado en suelo rústico, según los datos que aparecen en el catastro, a poco más de 100 metros de viviendas en construcción, y algunos metros más de otras habitadas". El proyecto se denomina PB Mofosa Bocines, tiene un coste de 2.194.411,87 euros, y lo presenta la empresa Proyecto Sunvolt Uno, S. L, con un capital social de 3.000 euros. Desde el colectivo sostiene "este es el esquema habitual de muchos proyectos de baterías: la utilización de empresas pantalla para diluir o, al menos, dificultar la asunción de responsabilidades en caso de accidentes, en este caso de incendios, que son los más comunes cuando hablamos de contenedores de las baterías de litio".

En este sentido, el Alcalde de Gozón había advertido que solo veía posible nuevas instalaciones de este tipo en el concejo si se realizaban en suelo industrial.

Distancia a viviendas

La escasa distancia que habría entre los contenedores de baterías y las viviendas en muchas de las ubicaciones previstas es el motivo que ha llevado a la organización a advertir de la "fuerte contaminación electromagnética para la vecindad y los animales. Los datos recabados hasta ahora, evidencian que la exposición excesiva a campos electromagnéticos aumenta el riesgo de leucemia en adultos, cáncer de mama o cerebral, y afecta por igual a hombres y mujeres".

Noticias relacionadas

Y añaden los ecologistas: los riesgos que suponen este tipo de instalaciones en caso de fuga térmica o de incendio,suponen unas consecuencias irreversibles de suma gravedad para los colindantes, tanto para el medioambiente como para la salud humana, por lo que es inadmisible su instalación próxima a núcleos de población, lugares de interés medioambiental, zonas protegidas, etc. Desde la Cordinadora Ecologista se refirieron a unas sustancias emitidas en caso de incendio de estos contenedores, que son irritantes, corrosivas y tóxicas, por tanto, tanto para la protección de la salud humana como para la protección de la vegetación y del medio ambiente y, por tanto, será estrictamente necesario disponer de los medios específicos que resulten procedentes para la extinción del fuego (ciertas fuentes indican que el uso de espumas, CO2 y otros agentes extintores podrían no ser efectivos en la lucha contra el fuego de una batería de ión litio, siendo el agua el realmente efectivo), por lo en caso de incendio se va contaminar mucha agua con el riesgo que supone.