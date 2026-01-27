El musical "Sonrisas y lágrimas" llega esta próxima semana a Avilés: toda la información sobre las sesiones, puntos de venta y localidades disponibles

La nueva superproducción del clásico musical "Sonrisas y lágrimas" recorrerá los principales teatros de España, iniciando su gira en el Teatro Palacio Valdés de Avilés la próxima semana. Concretamente, será días 6, 7 y 8 de febrero a las 20.00 horas y 17.00 y 20.30 y 17.00 horas, respectivamente, a las que se sumó una segunda función dominical a las 20.00 horas. Las entradas ya están a la venta. Para la primera jornada y para la tarde del sábado están prácticamente agotadas las localidades, aunque aún quedan entradas disponibles a precios ventajosos.

Dirigida por Silvia Villaú y producida por Theatre Properties, la obra contará con un elenco de primer nivel y una imponente escenografía, ofreciendo al público de todas las edades la oportunidad de revivir la historia de María von Trapp, la joven novicia que transforma el hogar del Capitán Georg von Trapp con su entusiasmo y pasión por la música.

El musical, con libreto de Howard Lindsay y Russel Crouse, música de Richard Rodgers y letras de Oscar Hammerstein II, se basa en el libro 'The Story of the Trapp Family Singers'. La producción original se estrenó en Broadway en 1959, obtuvo cinco Premios Tony y fue llevada al cine en 1965, ganando cinco Oscar, incluido el de Mejor Película.

La nueva versión incluye clásicos como 'Do-Re-Mi', 'My Favorite Things' o 'Climb Every Mountain', acompañados de una escenografía y diseño de iluminación que recrean la Austria de los años 30 y efectos visuales inmersivos.

El equipo creativo incluye, entre otros, a Tomás Padilla (dirección general y escenografía), Carlos J. Benito (dirección vocal en gira), José Félix Romero y Silvia Villaú (coreografía), Erika Herrera (vestuario) y Gsus Villaú (audiovisuales).

Con esta producción, Theatre Properties amplía su presencia en el teatro Palacio Valdés, un escenario que, por otra parte, conoce bien tras haber presentado en él musicales como "Peter", "Romeo y Julieta" y, más recientemente, "Tarzán".