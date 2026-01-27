Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El navegante suizo Hans Geilinger narra su experiencia de la vuelta al mundo a bordo de un velero, este viernes, en el Marítimo de Luanco

El autor dejó su país a los 32 años y se estableció en Barcelona, donde ejerció como arquitecto, hasta que decidió explorar el Mediterráneo con su primer barco

La portada del libro

La portada del libro / Lne

I.G.

Luanco

El próximo viernes día 30 de enero, a las 7 de la tarde, tendrá lugar en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, la conferencia del navegante Hans Geilinger, que nos hablará de su experiencia vital durante la vuelta al mundo en el pequeño velero “Tuvalu”, realizada a lo largo de doce años, tiempo que le permitió conocer múltiples países y culturas.

Realizará la presentación el periodista Jorge Uría, experto en este tipo de aventuras, que viene recopilando en su podcast “A son de mar”.

Geilinger nació en Suiza, rodeado de montañas y alejado del oleaje. A los 32 años decidió dejar su tierra natal para explorar el mundo y se estableció en Barcelona, donde ejerció como arquitecto y profesor de arquitectura. Allí adquirió su primer velero para recorrer el Mediterráneo y, posteriormente el Tuvalu, un Dufour 40 Performance con el que emprendió, en 2011, la vuelta al mundo junto con su esposa lmma, un viaje de doce años y cincuenta mil millas náuticas.

Finalizada la conferencia, el autor firmará los libros que se pondrán a la venta.

