Paralizan temporalmente la (millonaria) obra de la depuradora de Maqua, en la comarca de Avilés

Nuevo revés en las obras llamadas a modernizar la estación depuradora de Maqua. La millonaria actuación, que comenzó el pasado octubre, lleva parada al menos desde la semana pasada por supuestos problemas relacionados con las propiedades del suelo, según ha dado a conocer TPA. Esto ha llevado a detener una de las obras hidráulicas más ambiciosas de los últimos años en Avilés y requiere, según la cadena autonómica, de tratamientos de residuos especializados.

El proyecto presentado semanas atrás y ahora en "stand by" suponía una evolución significativa respecto al modelo actual, inaugurado en 2005 y aún en funcionamiento. Es también ambiciosa en cuanto a presupuesto: el contrato fue adjudicado a la UTE formada por Facsa, del Grupo Gimeno, Espina Obras Hidráulicas, y Alvargonzález Contratas por un importe de 59,3 millones de euros, con un plazo de ejecución de 36 meses y la previsión de finalizar en julio del año 2028. Ahora se antojan plazos más amplios debido a la paralización de la obra.

La complejidad de la obra obliga a una minuciosa coordinación para garantizar el funcionamiento de la planta durante toda la ejecución, según explicó en su momento Facsa. Para ello se ha diseñado una estrategia de fases muy ajustada, que combina el uso de las instalaciones actuales con la incorporación progresiva de las nuevas. A esto se suman desafíos constructivos importantes, como cimentaciones profundas debido a las condiciones del terreno o trabajos en estructuras a gran profundidad, como son los que se realizan en el pozo de agua bruta.

Las nuevas instalaciones serán capaces de gestionar en una hora la llegada de tanta agua como la que contienen una piscina olímpica llena y otra mediada: 5,35 millones de litros. Al cabo de un día ordinario, esa cifra sería de 128,45 millones de litros, cinco millones más que la planta actual, que se inauguró hace 21 años y que nunca dio los parámetros de calidad deseados ni tampoco los que se exigen en la normativa europea.

Referente, Hong Kong

Uno de los principales retos detectados en Avilés son las puntas de salinidad del agua residual, que alcanzan valores fuera de norma —medidos en microsiemens por centímetro— debido a infiltraciones o mezclas con agua marina. Para abordar este fenómeno, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico estudió experiencias internacionales y encontró un referente claro: Hong Kong. La ciudad asiática, con su característico uso de agua de mar para el sistema de saneamiento —una medida adoptada por los británicos ante la escasez de agua dulce—, lleva décadas lidiando con un problema similar. "Nosotros nos enfrentamos ahora al mismo desafío, pero con tecnologías más evolucionadas", explicó Julio Solís, director técnico de la Confederación durante una visita a las instalaciones.

Población

El proyecto dará servicio a los concejos de Avilés, Gozón, Corvera y Castrillón, con una población de unos 256.000 habitantes. Debido a la nueva clasificación del mar Cantábrico, que ha pasado de zona menos sensible a zona normal, la planta debe cumplir con parámetros de vertido más estrictos y aplicar técnicas depurativas más rigurosas.