El Principado da el permiso a Saint-Gobain para hacer un nuevo horno, pero la empresa no materializa cuál será el futuro de la planta de La Maruca

El Principado de Asturias ha autorizado a la multinacional Saint-Gobain Cristalería a sustituir el actual horno F400 de gas natural de su fábrica de La Maruca, en Avilés, por un horno-float mixto alimentado principalmente por electricidad de origen renovable, con apoyo de gas natural. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha considerado que esta modificación no es sustancial desde el punto de vista ambiental, lo que permite a la empresa avanzar en el proyecto, aunque la decisión final sobre su ejecución aún no está tomada.

La resolución autonómica llega pocos días después de que, en la sexta reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo, celebrada el 18 de diciembre, el director de la planta trasladara a los sindicatos que, a día de hoy, veía "pocas posibilidades" de implantar un horno híbrido y que la alternativa real era "un horno convencional o nada". Así lo resumieron las secciones sindicales de Comisiones Obreras (CC OO) y SOMA-FITAG-UGT, que calificaron de "claro" el mensaje de la dirección.

Pese a la autorización administrativa, la incertidumbre sigue latente. Algunos trabajadores interpretan determinadas actuaciones –como las obras de ampliación en la subestación eléctrica o el derribo de la torre del depósito de agua– como pasos previos a la instalación del nuevo horno híbrido. Otros, en cambio, consideran que se trata de simples "entretenimientos" sin una apuesta firme detrás. En la misma reunión de diciembre, los sindicatos lograron confirmar que el horno actual es objeto de inspecciones mensuales por parte de la DTI y que existe un plan de mantenimiento con actuaciones semanales. Según el director, el objetivo es alargar al máximo la vida útil del horno actual ante los retrasos en la apertura de plazos para solicitar ayudas públicas.

El proyecto que se plantea para Avilés aspira a llevar a escala industrial una tecnología híbrida que Saint-Gobain y su competidora AGC han desarrollado de forma experimental en Barevka, en la República Checa. La idea sería pasar de una producción experimental de unas cien toneladas diarias a una capacidad de entre 800 y 900 toneladas en La Maruca. Sin embargo, los trabajadores asumen que la decisión definitiva no se tomará en Asturias, sino en la sede central del grupo en París.

Ventajas

El permiso concedido por el Principado contempla el reemplazo de un horno que ha alcanzado el final de su vida útil por una tecnología híbrida innovadora diseñada por la propia multinacional. Según el proyecto aprobado, el nuevo horno funcionaría mayoritariamente con electricidad con garantía de origen renovable, manteniendo el gas natural como respaldo, con el objetivo de avanzar en la descarbonización del proceso de fabricación de vidrio plano. La iniciativa permitiría reducir el consumo energético global en un 20% y recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en unas 79.000 toneladas anuales.

Aunque el proyecto incrementa la capacidad productiva diaria de 700 a 750 toneladas y eleva el uso de calcín —vidrio reciclado— hasta el 50% de la mezcla, la Administración sostiene que estos cambios no superan los umbrales legales para ser considerados sustanciales. Tampoco se prevén aumentos relevantes de emisiones contaminantes, vertidos o residuos peligrosos.