Hacer de la Semana Santa de Avilés una Fiesta de Interés Turístico Nacional ya está "en manos del Ayuntamiento"

Avilés ya ha comenzado con los preparativos para la Semana Santa de este año, que arrancará el 29 de marzo y se prolongará hasta el 5 de abril. Fue declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2003 y este año, buscan alcanzar el sello de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Para ello, desde la Junta de Cofradías han estado trabajando en los requisitos que se les pedía para llegar a este título. Su presidente, Carlos Fernández Mora, aseguró que por su parte "ya está todo el trabajo hecho".

Para poder ser declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional es necesario contar con cierta continuidad y antigüedad, así como con un valor cultural y orginalidad y destacar por ello. Por otra parte, se exige hacer una memoria explicativa que justifique el impacto turístico de la fiesta a nivel nacional, acompañado de documentación gráfica y el plan de difusión.

Además, se valora el respaldo ciudadano y se debe acreditar la realización de acciones promocionales, incluyendo presencia en Internet y en redes sociales. La Semana Santa de Avilés cuenta con una página web, donde se explica la historia de la propia fiesta así como de cada Cofradía participante en las procesiones. También difunden su actividad a través de Instagram, Facebook y Youtube. El informe con la historia de las cofradías ya está redactado, por lo que, ahora, "todo está en manos del Ayuntamiento", explicó Mora.

Que la Semana Santa de Avilés sea declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional es muy importante "más allá de atraer más turistas a la ciudad, para seguir manteniendo viva la tradición", comentó el presidente de la Junta de Cofradías, quien afirmaba también que "a pesar de no tener muchas novedades como tal cada año, la gente sigue viniendo a visitarnos".

"Animar a la gente"

Formar parte de una Cofradía es algo muy generacional, que "viene de familia". Aquí en Avilés están muy contentos con la participación de los más jóvenes en la Semana Santa, pero, aún así, anuncian que "se necesitan porteadores para poder animar a la gente a hacerlo". No se nota ningún tipo de preocupación por el relevo, pero "a veces no saben cómo formar parte de las Cofradías o participar como porteador en las procesiones", afirmó Mora. Marzo ya está a la vuelta de la esquina y varias bandas ya han comenzado con los ensayos para hacerlo lo mejor posible esta Semana Santa.

Noticias relacionadas

Desde la Cofradía de San Pedro realizaban en días pasados un llamamiento para nuevos porteadores de las andas del paso. Y para captar a los más jóvenes lanzaban un mensaje en redes sociales, con un código QR para hacerles llegar un mensaje sobre su interés.