Susto en pleno centro de Avilés: trasladan al hospital a un chófer de autobús que sintió una indisposición en la parada de Las Meanas

Susto en pleno centro de Avilés. Los servicios sanitarios han tenido que trasladar de emergencia al chófer de un autobús que sufrió una indisposición en la parada de Las Meanas. Según los primeros indicios, el conductor, de 57 años, sufrió algún tipo de dolencia cardiaca. Fue trasladado al Hospital Universitario San Agustín.

Los hechos tuvieron lugar a última hora de la mañana. Fue entonces cuando se dio aviso al 112 de que el chófer del autobús que cubre la línea Avilés-Miranda, operada por autocares Robles, se encontraba indispuesto. Hasta el lugar del suceso se trasladaron sanitarios y efectivos de la policía local. Los agentes fueron los primeros en personarse en el lugar, y constataron que el conductor se encontraba con la cabeza apoyada en el volante y decía padecer un fuerte dolor en el pecho que le impedía moverse.

A su llegada, los sanitarios, estabilizaron al enferme y lo trasladaron en ambulancia al San Agustín. Los primeros indicios apuntaban a una dolencia cardíaca.

El suceso generó gran revuelo en la zona, muy concurrida en ese momento, tanto por el trasiego de pasajeros como por ser una zona de paso en la ciudad.

Este contratiempo hizo que la frecuencia del autobús se viese modificada, teniendo que esperar los pasajeros en la recién inaugurada "súpermarquesina".