Susto en pleno centro de Avilés: trasladan al hospital a un chófer de autobús que sintió una indisposición en la parada de Las Meanas
El suceso generó gran revuelo en la zona, muy concurrida a última hora de la mañana
Susto en pleno centro de Avilés. Los servicios sanitarios han tenido que trasladar de emergencia al chófer de un autobús que sufrió una indisposición en la parada de Las Meanas. Según los primeros indicios, el conductor, de 57 años, sufrió algún tipo de dolencia cardiaca. Fue trasladado al Hospital Universitario San Agustín.
Los hechos tuvieron lugar a última hora de la mañana. Fue entonces cuando se dio aviso al 112 de que el chófer del autobús que cubre la línea Avilés-Miranda, operada por autocares Robles, se encontraba indispuesto. Hasta el lugar del suceso se trasladaron sanitarios y efectivos de la policía local. Los agentes fueron los primeros en personarse en el lugar, y constataron que el conductor se encontraba con la cabeza apoyada en el volante y decía padecer un fuerte dolor en el pecho que le impedía moverse.
A su llegada, los sanitarios, estabilizaron al enferme y lo trasladaron en ambulancia al San Agustín. Los primeros indicios apuntaban a una dolencia cardíaca.
El suceso generó gran revuelo en la zona, muy concurrida en ese momento, tanto por el trasiego de pasajeros como por ser una zona de paso en la ciudad.
Este contratiempo hizo que la frecuencia del autobús se viese modificada, teniendo que esperar los pasajeros en la recién inaugurada "súpermarquesina".
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Caos' en el estreno de una de las 'marquesinonas' de Avilés que ya ha entrado en servicio
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
- El lugar de Asturias que se convertirá en capital de los platos de cuchara: menús a precios populares de fabada, pote, garbanzos con bacalao, callos...