Los trabajadores del Aeropuerto aplauden la sentencia que obliga a Aena a recuperar la ambulancia: "Hemos ganado una batalla, pero no la guerra"

"Hemos ganado una batalla, pero no la guerra". La sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés que obliga a Aena a recuperar el servicio de ambulancia de soporte vital básico del Aeropuerto es celebrada por trabajadores y sindicatos. "Es una buena noticia para todo Asturias, porque estamos hablando de retomar un servicio en un aeropuerto que está en continuo crecimiento y porque unos compañeros que pueden recuperar sus puestos de trabajo", celebra Javier Álvarez, responsable de Transporte Sanitario de UGT, sindicato que inició la pelea judicial para recuperar la ambulancia.

El fallo, contra el que cabe recurso, señala que el convenio vigente establece que la empresa, Aena, deberá garantizar el traslado urgente a centros sanitarios de sus trabajadores. Desde la retirada de la ambulancia, en caso de accidente laboral se debía dar aviso a la oficina de operaciones y desde allí se decide si es necesaria asistencia urgente. En caso afirmativo, se llama al 112. De no considerarse urgente, se da traslado a la mutua. La magistrada entiende que con este procedimiento no se cumple la garantía del traslado urgente. "Y eso es lo que nosotros defendíamos", señala Álvarez.

Además, el sindicalista sostiene también que es una medida de la que no solo se benefician los trabajadores. "Todos somos potencialmente usuarios de esa ambulancia. Estamos hablando de un aeropuerto en crecimiento, por el que pasan dos millones de pasajeros al año, y esa cifra va en aumento", defiende Álvarez.

La recuperación de la ambulancia también conllevaría la recuperación de diez puestos de trabajo, los de los operarios que hasta el pasado mes de mayo prestaban el servicio. "Los compañeros están contentos, como no puede ser de otra manera, pero les transmitimos cautela, porque esto todavía no está resuelto del todo", expresa.

Precisamente, Álvarez augura que Aena recurrirá la sentencia, que no es firme. "Es lo lógico, por eso insisto en que no hemos ganado la guerra, solo una batalla. Es cierto que ganar en primera instancia ante un gigante como Aena ya es algo importante, pero hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimiento", afirma el sindicalista que también destaca el trabajo realizado desde UGT: "Que quede claro que hemos sido nosotros los que peleamos por ello".

Aena estudia recurrir

Fuentes de Aena consultadas por este periódico afirman que están estudiando recurrir la sentencia. Los servicios jurídicos de la empresa pública tienen un plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia para apelar contra el fallo.