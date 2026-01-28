La última tendencia para encontrar pisos baratos llega a Avilés: "Es una opción asequible para el inquilino" que "permite a los propietarios blindarse ante los inquiokupas"

"El alquiler por habitaciones no es una moda. Ha venido para quedarse". Así lo aseguran profesionales del sector inmobiliario avilesino, que constatan un destacado repunte en esta práctica que, señalan, "cubre un importante hueco" en el mercado: es casi la única opción para estancias inferiores al año y para personas que no pueden acceder a una vivienda completa. Además, los particulares que ponen su vivienda en alquiler bajo esta modalidad apuntan a que ofrece una mayor rentabilidad y seguridad jurídica que el alquiler tradicional: "Te blindas ante inquiokupas".

El auge en las habitaciones alquiler se ve en una simple búsqueda, por ejemplo, en el conocido portal inmobiliario Idealista. Actualmente, en Avilés hay 13 habitaciones para alquilar, una cifra nada desdeñable si se pone al lado del número de viviendas completas en alquiler en el municipio: 30. "Es una práctica que está en auge. Hace cuatro o cinco años no había nada de esto", señala Eduardo Font, de la inmobiliaria Houseplus, que ya trabaja este mercado emergente en el concejo.

Uno de los principales puntos fuertes de este mercado, a juicio de Font, es el precio. "Es casi la única manera de encontrar una vivienda asequible, tal y como se encuentra el mercado", apunta el agente inmobiliario. Estos hechos también los constata una rápida búsqueda en el mismo portal inmobiliario. Alquilar una habitación con derecho a zonas comunes (baño, salón, cocina...) cuesta entre 320 y 420 euros al mes en Avilés. El piso más barato en alquiler está a 500 euros, y la mayoría de viviendas ofertadas rebasan los 600. "Funciona porque es casi la única manera de encontrar una vivienda a un precio asequible", abunda Font.

¿Y qué perfil de usuarios tiene esta modalidad? "Hay de todo", resume Font, que asegura tener a estudiantes, trabajadores e incluso gente mayor en su cartera de clientes. "O baja el precio de la vivienda, o el alquiler por habitaciones seguirá en aumento", augura el agente inmobiliario que, por otra parte, pide no demonizar esta modalidad: "Es una práctica como cualquier otra. Lo único que habría que intentar es que se utilice porque se quiere, no porque sea la única salida que le queda al inquilino".

El repunte en esta modalidad de alquiler es tal que han nacido agentes especializados exclusivamente en este producto. Es el llamado "rent to rent". "Una empresa que alquila el piso a un propietario y después subarrenda las habitaciones con permiso del dueño", explica Adrián Gutiérrez, al frente de Inquilino Premium, que gestiona viviendas de este tipo en Asturias, León y Valladolid. "En Avilés ahora mismo tenemos tres", puntualiza Gutiérrez.

"El alquiler por habitaciones es más beneficioso para el propietario, porque ofrece una mayor rentabilidad, ya que se obtiene más dinero alquilando por habitaciones que todo el domicilio conjunto; y también más seguridiad jurídica, ya que se rigen por el código civil y no por la ley de arrendamientos urbanos, por lo que estás mucho más protegido ante inquilinos que no pagan. Eso sí, es una modalidad más trabajosa por el propietario, y es ahí donde entramos nosotros", explica Gutiérrez, que en su empresa se encarga de toda la gestión: administrar a los inquilinos, cobros, mantenimiento... "Hasta hacemos alguna reforma. La gran ventaja es que el propietario no tiene de qué preocuparse. Sabe que tiene su dinero asegurado y nosotros hacemos lo demás", ahonda.

Daniel -nombre ficticio- es un avilesino que reside en Madrid. Se compró un piso en el centro de Avilés con la intención de regresar a casa, pero las obligaciones laborales se lo han impedido hasta el momento. "Entonces pensé en alquilarlo, y tuve claro que iba a optar por hacerlo en habitaciones", explica el hombre, que tiene anunciada una habitación en alquiler en internet. "Me ofrece una mayor garantía jurídica, porque no tengo que pensar en 'inquiokupas', y es un poco más rentable", resume. "Tengo perfiles de todo tipo. Ahora mismo tengo un inquilino de 65 años, dos chavales y en marzo entrará una mujer de cincuenta y pico que se acaba de separar y que con la pensión no puede acceder a una vivienda completa", relata sobre el perfil de sus inquilinos, entre los que prefiere excluir a los estudiantes. "Busco gente tranquila y con estancias de al menos seis meses. Prefiero evitar que haya mucha rotación. Lo que quiero es que sea una vivienda tranquila", explica sobre una experiencia que no duda en calificar como "positiva": "Los precios los marca el mercado, y el alquiler por habitaciones es una opción mucho más barata para quien no puede permitirse otra cosa".

Preocupación en el Ayuntamiento

El auge de los alquileres por habitaciones preocupa en el Ayuntamiento de Avilés. De hecho, la concejala de Vivienda, Ana Solís (IU), anunció hace unos días su intención de intentar regular este tipo de arrendamientos. Trabajamos para ver cómo podemos controlar esta situación, con las limitaciones que tenemos por las competencias municipales. Y esperamos que desde el Ministerio aprueben el Decreto de Vivienda y se actúe también con el alquiler temporal y por habitaciones", aseguró.