Amaral, a punto de colgar el cartel de “no hay entradas” en Avilés para su concierto del próximo sábado 7 de febrero

Amaral llega a Avilés el próximo sábado 7 de febrero y está a punto de agotar todas las localidades en la que es su única parada en Asturias de su gira "Dolce Vita Tour". El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena acoge al grupo que está llevando su música por toda España y que deleitará a los avilesinos a partir de las 21.00 horas.

Ya no quedan entradas en planta, por lo que solo hay disponibilidad en general a 38 euros, más 3,80 euros de gastos de gestión, a través de la página web ticketvip.es. La apertura de puertas para el sábado 7 está prevista para las 19.00 horas.

El último disco publicado de Amaral, que le da nombre a la gira, "Dolce Vita", se publicó en febrero y se presentará en Avilés tras una treintena de conciertos ya celebrados en directo. Aseguran desde sus redes sociales que se está tratando de su "gira más intensa y personal de nuestra historia como banda, y también la más ambiciosa por la forma en que lo visual y lo sonoro se unen".

Pero en estos conciertos no dejan atrás sus clásicos como "Días de verano", "El universo sobre mí" o "Sin ti no soy nada", haciendo un viaje por todos los temas que han marcado las distintas etapas de su carrera artística. El repertorio cuenta con todas las canciones del último álbum, pues ni Eva Amaral ni Juan Aguirre han querido dejar ninguno de ellos fuera.