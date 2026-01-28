Analizan los residuos extraídos en Maqua para decidir su destino final

Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) negó esta tarde cualquier parálisis de las obras llamadas a modernizar la estación depuradora de Maqua. Sí reconoció, a través de una portavoz, que se están caracterizando los suelos. La razón: "Entra dentro de lo normal en la fase de ejecución de la obra". "La normativa de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero establece que hay que realizar un análisis para determinar el destino de cada tipo de material sobrante de excavación", agregó. El informe estará finalizado a mediados de febrero.

El proyecto presentado semanas atrás supone una evolución significativa respecto al modelo actual, inaugurado en 2005 y aún en funcionamiento. La obra es también ambiciosa en cuanto a presupuesto: el contrato fue adjudicado a la UTE formada por Facsa, del Grupo Gimeno, Espina Obras Hidráulicas, y Alvargonzález Contratas por un importe de 59,3 millones de euros, con un plazo de ejecución de 36 meses y la previsión de finalizar en julio del año 2028.