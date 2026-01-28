Antroxu en Avilés: ¿Qué días no habrá clase en los colegios y escuelinas del concejo?

El Antroxu es una de las fiestas más destacadas del calendario avilesino. Lo celebran los grandes y los pequeños que, además, disfrutan de unas "minivacaciones" escolares. Ese "break" no siempre cae en los mismos días del año, por lo que es habitual que a las familias les genere dudas el calendario escolar, fundamentalmente pensando en la conciliación. Estos son los días que ha fijado la consejería de Educación para los colegio y las escuelinas de Avilés.

Vacaciones en los colegios de Avilés

El calendario escolar de Asturias contempla tres grandes periodos vacacionales: Navidad, Semana Santa y verano. Además, hay varios puentes "salpicados" por el almanaque estudiantil. Así, entre el 22 de diciembre y el 7 de enero no hubo clase, por ser Navidad; las vacaciones de Semana Santa, en Avilés, se celebrarán entre el 28 de marzo y el 6 de abril; y el curso académico finalizará el 19 de junio.

Vacaciones en las escuelinas de Avilés

En las escuelinas, el periodo navideño comenzó el 24 de diciembre y finalizó el 6 de enero; el de Semana Santa discurrirá entre el 30 de marzo y el 6 de abril; y el curso acabará el 28 de julio.

Puente de Carnaval en los colegios de Avilés

En Avilés, el puente de Carnaval abarcará del 13 al 17 de febrero, ambos inclusive. No habrá días extra respecto a otros municipios.

Puente de Carnaval en las escuelinas de Avilés

Las escuelinas mantienen un calendario diferente, en el que solo será festivo el lunes 16 de febrero.

Dos días "extra" para los escolares avilesinos

A diferencia de otros municipios, en Avilés no serán lectivos el día 6 de abril, fiesta del Bollo, y el 13 de marzo, un festivo que se utiliza para "compensar" el 28 de agosto, fiesta municipal que no afecta al calendario escolar avilesino, por ser día no lectivo.