Antroxu en Avilés: ¿Qué días no habrá clase en los colegios y escuelinas del concejo?
Los festivos en el calendario de los colegios y las escuelas de 0 a 3 años es distinto en Asturias
El Antroxu es una de las fiestas más destacadas del calendario avilesino. Lo celebran los grandes y los pequeños que, además, disfrutan de unas "minivacaciones" escolares. Ese "break" no siempre cae en los mismos días del año, por lo que es habitual que a las familias les genere dudas el calendario escolar, fundamentalmente pensando en la conciliación. Estos son los días que ha fijado la consejería de Educación para los colegio y las escuelinas de Avilés.
Vacaciones en los colegios de Avilés
El calendario escolar de Asturias contempla tres grandes periodos vacacionales: Navidad, Semana Santa y verano. Además, hay varios puentes "salpicados" por el almanaque estudiantil. Así, entre el 22 de diciembre y el 7 de enero no hubo clase, por ser Navidad; las vacaciones de Semana Santa, en Avilés, se celebrarán entre el 28 de marzo y el 6 de abril; y el curso académico finalizará el 19 de junio.
Vacaciones en las escuelinas de Avilés
En las escuelinas, el periodo navideño comenzó el 24 de diciembre y finalizó el 6 de enero; el de Semana Santa discurrirá entre el 30 de marzo y el 6 de abril; y el curso acabará el 28 de julio.
Puente de Carnaval en los colegios de Avilés
En Avilés, el puente de Carnaval abarcará del 13 al 17 de febrero, ambos inclusive. No habrá días extra respecto a otros municipios.
Puente de Carnaval en las escuelinas de Avilés
Las escuelinas mantienen un calendario diferente, en el que solo será festivo el lunes 16 de febrero.
Dos días "extra" para los escolares avilesinos
A diferencia de otros municipios, en Avilés no serán lectivos el día 6 de abril, fiesta del Bollo, y el 13 de marzo, un festivo que se utiliza para "compensar" el 28 de agosto, fiesta municipal que no afecta al calendario escolar avilesino, por ser día no lectivo.
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
- Caos' en el estreno de una de las 'marquesinonas' de Avilés que ya ha entrado en servicio
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
- El lugar de Asturias que se convertirá en capital de los platos de cuchara: menús a precios populares de fabada, pote, garbanzos con bacalao, callos...