Crisis en la recogida de vidrio de hostelería en Avilés: el Ayuntamiento asume desde este viernes el servicio ante el abandono de la empresa encargada

El Ayuntamiento de Avilés asumirá la recogida puerta a puerta del vidrio comercial a partir de este viernes, 30 de enero. Este servicio, cuya prestación corresponde a Ecovidrio, quedó interrumpido el día 6 de enero, incumpliendo así dicha entidad con sus obligaciones.

Desde entonces, el Consistorio le ha exigido en reiteradas ocasiones el restablecimiento inmediato del servicio, además de poner en marcha una serie de medidas para resolver la situación, movilizado medios propios.

El concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, ha mantenido este miércoles una reunión con las entidades del sector hostelero (UCAYC, Otea y Disfruta Carbayedo), en la que les ha comunicado la decisión adoptada por el Ayuntamiento, que "va a dar una solución a los 303 hosteleros que hasta la fecha mantenían este servicio a través del sistema implementado por Ecovidrio".

García ha explicado a los representantes de dichas entidades las medidas puestas en marcha por el Consistorio desde la interrupción del servicio el pasado 6 de enero. "En primer lugar, analizamos la situación, porque el servicio debía haber continuado mediante un cambio en el contratista que le prestaba el servicio a Ecovidrio, pero esta situación no se produjo. Se nos trasladó que era un problema administrativo entre Ecovidrio y el nuevo contratista. Les dimos un plazo de una semana y el pasado viernes Ecovidrio nos trasladó que no sólo no va a iniciar la prestación del servicio, sino que no lo iba a prestar en las condiciones en las que estaba establecido", ha explicado.

Ante esa situación, ha explicado el edil, desde el Ayuntamiento mantuvieron diferentes conversaciones, tanto con el Principado de Asturias a través de la Dirección General de Medio Ambiente, como con Cogersa, para "tratar de alcanzar una solución a esta situación provocada por Ecovidrio, su falta de planificación y, sobre todo, su falta de información a los hosteleros y al Ayuntamiento y su nula voluntad para tratar de buscar una solución".

La empresa, por su parte, asegura que dicho servicio de recogida puerta a puerta que se ha llevado a cabo hasta el momento, aclaran desde Ecovidrio, "no se corresponde con las necesidades de generación de residuos de vidrio y los hosteleros actuales adheridos a dicho servicio" (62 establecimientos actuales y 102 identificados como potenciales usuarios). Y agregan de Ecovidrio que los servicios de puerta a puerta de 5 días que se ofrecen en algunas ciudades españolas cuentan con una concentración hostelera "infinitamente mayor y de mayor generación de consumo" que los existentes en el municipio de Avilés. El Ayuntamiento, por su lado, sostiene que son 303 los establecimientos adheridos a la recogida de vidrio.

Oportunidad de mejora del reciclaje

El concejal Pelayo García lo que ha trasladado a las entidades representantes de la hostelería de Avilés es su voluntad de aprovechar esta situación como "una oportunidad de mejora para el aumento del reciclaje de vidrio y del reciclaje en general. La estrategia que mantiene el Ayuntamiento de Avilés para cumplir con la normativa y la Ley de Residuos es facilitar al máximo el reciclaje a la ciudadanía y, por lo tanto, también a las hosteleras y hosteleros de Avilés, tanto en la recogida de la fracción orgánica como en este caso del vidrio".

"Esperamos poder poner el servicio en marcha este viernes con la colaboración de todas y todos, recuperando la normalidad para los hosteleros y hosteleras", ha afirmado Pelayo García incidiendo en que quienes ya tenían este servicio "no tienen que hacer ningún trámite ni ninguna cuestión nueva".

La respuesta de la empresa

La salida de Ecovidrio de la recogida de vidrio para hostelería en Avilés, decisión que el Ayuntamiento ha comunicado al sector este miércoles, ha tenido una reacción inmediata por parte de la empresa afectada, cuyos portavoces aseguran que "en ningún momento" se han negado a prestar la recogida puerta a puerta en Avilés, "sino que propuso buscar alternativas de eficiencia y la necesidad de incorporar a todos los hosteleros".

Por esta cuestión, inciden, en Ecovidrio llevan ya "más de dos meses en comunicación con el Ayuntamiento, periodo en el que se han propuesto diferentes alternativas para mejorar la eficiencia del servicio sin dejar de atender a la hostelería". No obstante, no parecen haber sido atendidas. Entre esas alternativas se encuentra: financiar el servicio a Cogersa y "eficientar la recogida hasta 3 días semanales", además de reforzar la infraestructura de contenedores existente en el casco histórico de Avilés con soluciones adaptadas a las necesidades del sector hostelero y llevar a cabo una campaña de comunicación dirigida al sector para informarle de los cambios en el servicio y de los nuevos puntos de recogida de residuos de envases de vidrio

Noticias relacionadas

Ecovidrio ha comunicado que hasta este 27 de enero ha estado en comunicación con el Ayuntamiento y no tenía constancia de que este hubiese decidido unilateralmente prescindir de Ecovidrio para asumir directamente el servicio.