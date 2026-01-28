Derechos Sociales reconoce el plan avilesino de cuidados de salud mental en menores

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés, Agustín Medina, fue uno de los protagonistas en una jornada celebrada en Madrid para la presentación nacional de nuevos modelos de cuidados a la comunidad, organizada por el Ministerio de Derechos Sociales. En este encuentro, el ministerio valoró el Proyecto CIERCA, impulsado por el área municipal de Servicios Sociales, por su carácter de innovación social en el ámbito de la salud mental de menores.

Medina subrayó que Avilés es uno de los siete únicos ayuntamientos de España cuyos proyectos han sido reconocidos en esta convocatoria y el único seleccionado específicamente en la línea de infancia y salud mental. El edil destacó que el objetivo del proyecto es “abrir espacios nuevos para afrontar los retos sociales, contando con las personas desde el inicio”.

El Proyecto CIERCA contará con una financiación de casi 1,9 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus, destinada a mejorar la atención a niños, niñas y adolescentes dentro del sistema público de protección social. Según explicó, en las próximas semanas comenzarán los trabajos de coordinación entre administraciones, apoyados por una plataforma estatal de intercambio y asesoramiento técnico.

La jornada, que contó con la presencia del ministro Pablo Bustinduy, reunió un total de 35 proyectos piloto de toda España, concebidos para generar conocimiento y mejorar las políticas sociales con vistas a su futura extensión a otras administraciones.