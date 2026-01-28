La Filarmónica presenta al pianista brasileño Estefan Iatcekiw en la Casa de Cultura

La Sociedad Filarmónica Avilesina celebra su 70.ª temporada el viernes 30 de enero (19.30 horas) en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura de Avilés. Lo hará con un recital a cargo del pianista brasileño Estefan Iatcekiw, una de las figuras emergentes más destacadas del panorama internacional.

Con 20 años, Iatcekiw ha sido reconocido por su madurez musical, su técnica y una expresividad que lo ha situado como una auténtica revelación. En 2025 obtuvo el Primer Premio del Concurso Internacional de Piano "Ciudad de Vigo", además del Premio Especial del Público, consolidando una trayectoria jalonada de galardones en certámenes de Europa y América.

Formado en Brasil y en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, donde ingresó a los 15 años, el pianista ha actuado en escenarios de primer nivel como el teatro Colón de Buenos Aires, la Sala São Paulo o el propio conservatorio moscovita.

El programa avilesino incluye obras de Beethoven, Chopin y Rachmaninov, con piezas de gran exigencia técnica y profundidad expresiva. El concierto, de una duración aproximada de dos horas, se interpretará en un piano Steinway propiedad de la Sociedad Filarmónica Avilesina.