Energía
Un revés judicial a Trump que beneficia a Asturias: Iberdrola podrá continuar unas obras en las que participa Windar
El parque fue una de las cinco instalaciones detenidas por el Gobierno de Trump debido a supuestos "riesgos de seguridad nacional"
R. C. / A. F. V.
Un juzgado del distrito de Massachussets ha otorgado la medida cautelar solicitada por el 'megaproyecto' de eólica marina 'Vineyard Wind 1', propiedad de Iberdrola -a través de su filial estadounidense Avangrid- y del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), en el que también participa la avilesina Windar, ante la orden de suspensión que fue remitida en diciembre por La Oficina de Gestión de las Energías Marinas del Departamento del Interior (BOEM, por sus siglas en inglés).
Esta decisión judicial deja vía libre al proyecto y permitirá continuar las actividades de construcción, puesta en marcha y producción inmediatamente. La sociedad Vineyard Wind ha indicado que continuará trabajando con la Administración de Estados Unidos "para una resolución rápida y permanente del procedimiento".
El parque eólico marino de 'Vineyard Wind 1' está ya completado al 95% y se encuentra produciendo energía para hogares e industrias de Nueva Inglaterra. Así, seguirá produciendo energía y continuará con la construcción del 5% restante del parque tan pronto como sea posible, "manteniendo la seguridad como prioridad clave, para poder suministrar energía asequible y segura", según ha trasladado Iberdrola.
El parque fue paralizado por el Gobierno de Trump en diciembre debido a supuestos "riesgos de seguridad nacional" junto a otras cinco construcciones. A mediados de enero, Vineyard Wind presentó una solicitud en un tribunal federal de Massachusetts para obtener esta orden judicial contra la suspensión de obras.
El proyecto de Iberdrola y CIP sumará una capacidad para generar 806 megavatios (MW), suficientes para abastecer a más de 400.000 hogares y empresas de la Commonwealth de Massachusetts. Los otros parques afectados por la decisión fueron 'Revolution Wind', de 704 megavatios (MW) de Orsted; 'Sunrise Wind', de 924 MW; 'Coastal Virginia Offshore Wind', de 2.600 MW; y 'Empire Wind 1', de 810 MW y de Equinor.
'Vineyard Wind 1' es la primera y gran instalación eólica 'offshore' de Iberdrola en Estados Unidos. El proyecto está participado en un 50% por el Grupo Iberdrola -a través de Avangrid Power, filial de Avangrid- y CIP y su inversión asciende a unos 3.000 millones de dólares (más de 2.700 millones de euros) garantizados mediante contratos con las tres principales empresas eléctricas del estado.
Planes en Polonia
Esta decisión llega en un momento de extrema complejidad para el sector de la eólica off-shore y solo unos días después de que Windar anunciase la construcción de una nueva planta en Polonia, en Legnica, en la que tienen previsto construir torres eólicas terrestres. La intención es que esta factoría, que conllevará una inversión de 50 millones de euros, esté en funcionamiento este mismo año.
Esta es la segunda inversión de Windar en Polonia. El pasado mes de mayo la empresa fundada en Avilés colocó la primera piedra de una gran fábrica para piezas de la eólica "off-shore" en la ciudad de Szczecin. Esta planta, con una inversión de 150 millones de euros, creará 450 puestos de trabajo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
- Caos' en el estreno de una de las 'marquesinonas' de Avilés que ya ha entrado en servicio
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
- El lugar de Asturias que se convertirá en capital de los platos de cuchara: menús a precios populares de fabada, pote, garbanzos con bacalao, callos...