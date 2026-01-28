Este es el motivo principal de las quejas en Castrillón: 60 expedientes en un año en la Oficina de Información al Consumidor

La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Castrillón (OMIC) ha tramitado, durante el último año, sesenta expedientes sobre energía eléctrica y gas. En total el organismo ha atendido cerca de cuatrocientas consultas en materia de consumo, realizadas principalmente de forma presencial y telefónica, con un incremento de las consultas por correo electrónico, aunque cabe destacar que en el 2025 no se ha abierto ningún procedimento sancionador en dicho ámbito.

El servicio se ha encargado de la información, orientación, tramitación de reclamaciones, mediación con empresas y comunicación sobre productos retirados o prohibidos. Ante la ausencia de un Centro de Formación al Consumidor y de Inspección de Consumo en el municipio, la OMIC de Castrillón mantiene una colaboración constante con el Servicio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo y con otras oficinas municipales.

El servicio se ha centrado principalmente en la distribución y gestión de hojas de reclamaciones. Asimismo, el personal adscrito al servicio participó en dos cursos formativos organizados por el Principado de Asturias, relacionados con la gestión de reclamaciones y la protección del consumidor en el comercio electrónico.

La OMIC colabora con la Policía Local del Ayuntamiento de Castrillón para realizar las labores que exige la puesta en conocimiento, requerimiento y retirada del mercado de los productos indicados por el Servicio de Red de Alertas del Principado de Asturias. Durante 2025 se remitieron ocho informes a la Red de Alertas.

En cuanto al número de reclamaciones y denuncias tramitadas en el 2025, el motivo que más ha llevado a realizar expedientes fue la energía eléctrica y el gas, seguidos de las telecomunicaciones y las compras por internet. También se produjeron quejas el transporte aéreo, problemas con talleres o vehículos o con diferentes locales de hostelería.