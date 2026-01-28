Los profesionales del área sanitaria de Avilés (excepto los médicos) se movilizan: "Por la estabilidad laboral, por el derecho a la conciliación"

Sindicatos del área sanitaria avilesina, excepto el médico, han convocado una concentración para este jueves 29 de enero, a las 15.30 horas, frente al Hospital Universitario San Agustín, para reclamar mayor estabilidad laboral, mejores condiciones de conciliación y el cumplimiento efectivo del derecho a permisos, licencias y vacaciones del personal sanitario. La movilización, según han avanzado a este diario, responde a una situación que se prolonga desde hace años, marcada “por la falta de personal tanto en atención hospitalaria como en Atención Primaria, a pesar de los procesos de estabilización y ofertas públicas de empleo (OPE) resueltas recientemente”.

Durante el último año se han llevado a cabo distintos procesos de estabilización que han permitido aumentar el número de profesionales con plaza fija. Sin embargo, los sindicatos denuncian que las necesidades asistenciales no están cubiertas, ya que las ausencias generadas por permisos, vacaciones o bajas se suplen con contratos extremadamente cortos, en muchos casos de solo dos o tres días, una semana o, como máximo, cuatro meses. “Con la plantilla actual no se cubre toda la actividad asistencial, ni en el hospital ni en Primaria”, señalan desde el Satse (Sindicato de Enfermería), que reclama contratos de mayor duración que permitan una planificación real del trabajo y de la vida personal de los profesionales.

Otro de los principales motivos de la protesta es la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar. Además, alertan de los “retrasos” en la respuesta a las solicitudes de permisos retribuidos y vacaciones. Aseguran que hay profesionales que, aun habiendo solicitado un permiso con la antelación establecida en la normativa, no saben si se les concederá hasta el día anterior, lo que genera una situación de incertidumbre constante. “La Administración está obligada a responder en un plazo determinado, y eso no se está cumpliendo”, subrayan desde el sindicato.

Programas especiales

Desde el Satse confirmaron que ayer, martes, el gerente del área, Miguel Rodríguez, les anunció la puesta en marcha de contratos de mayor duración, encuadrados en los denominados programas especiales.Según lo trasladado, "se prevé la incorporación de más de 20 enfermeras para atención hospitalaria, además de alrededor de cinco para Atención Primaria, así como una matrona y un fisioterapeuta. Estos contratos tendrían una duración de un año, desde el 1 de febrero de 2026 hasta el 31 de enero de 2027".

También se anunció, siempre según el Satse, la contratación de auxiliares administrativos en atención especializada y Primaria, así como la reestructuración de la plantilla de celadores, que pasarán a un turno rotatorio cíclico (dos mañanas, dos tardes, dos noches y cuatro días de descanso). En esta categoría, los nuevos contratos podrían alcanzar una duración de hasta tres años, aunque el número exacto aún está por concretar. Los sindicatos demandan también más técnicos, trabajadores sociales…

Aún con todo, los sindicatos mantienen la concentración que comenzará a las 15.30 horas y se prolongará durante veinte minutos. “Nos debemos a todos los trabajadores y la vamos a hacer”, concluyen.