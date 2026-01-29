Avilés se convierte en la capital asturiana del "cuchareo": esta es la nueva propuesta gastronómica de la ciudad para combatir el frío
Nueve restaurantes avilesinos y uno de Castrillón ofrecerán, durante los próximos diez días, raciones y menús con la cuchara como protagonista
Pote, fabada, guisos marineros, callos... Avilés tiene la receta ideal para combatir el frío y la lluvia que durante estos días acompaña a la región. Este viernes arrancan las jornadas gastronómicas «Homenaje a los guisos de invierno», en la que, hasta el domingo 8 de febrero, una decena de establecimientos hosteleros de la comarca avilesina ofrecerán platos y menús de cuchara a precios populares.
Durante este periodo, los establecimientos hosteleros participantes ofrecerán menús o platos de cuchara a precios populares, con la intención de acercar esta cocina de arraigo a todos los públicos. Los interesados podrán probar recetas tradicionales como pote, fabada y pote de castañas; guisos marineros como la sopa de marisco o garbanzos con bacalao y espinacas; elaboraciones con la casquería como protagonista, como los callos o las manitas de cerdo con langostinos; o platos tan sorprendentes como la zurrucutuna y las lentejas con pato y foie. Todo, en forma de raciones con precios de entre 12 y 25 euros, o como completos menús, con precios por debajo de los 30 euros.
El objetivo de estas jornadas es, por un lado, incentivar la afluencia en una época de menos consumo, apostando por la desestacionalización y, por otro, homenajear a los platos de la cocina tradicional. Además, aparejadas a estas jornadas tendrán lugar dos showcooking con degustación en el Palacio de Valdecarzana, con entrada libre hasta completar aforo. El primero de ellos tendrá lugar este sábado 31 de enero, a las 12 de la mañana, a cargo del cocinero Ángel Martínez de Marigorta, del Restaurante Arraigo (Posada de Llanera), recomendado en la Guía Michelin, que elaborará una terna de platos de cuchara. El segundo de ellos tendrá lugar el sábado 7 de febrero y correrá a cargo de José María Ramos, del restaurante Michem (Llanera), ganador del concurso «Explorando el Pote Perfecto», que nos contará los secretos de este plato.
Los restaurantes participantes son Del’Alba, Yanik, Sal de Vinos, Punto de Encuentro La Madreña, El Rinconín de Perlito, Casa Nuevo (Pillarno), Aimé, La Cantina de Villalegre, Palacio de Avilés y Casa Tataguyo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
- La gran tienda outlet que arrasa en su regreso a Asturias con marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Fue una escena de terror': el relato de Isaac Jiménez, uno de los afectados por el incendio en un garaje de Avilés