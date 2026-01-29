Avilés se convierte en la capital asturiana del "cuchareo": esta es la nueva propuesta gastronómica de la ciudad para combatir el frío

Pote, fabada, guisos marineros, callos... Avilés tiene la receta ideal para combatir el frío y la lluvia que durante estos días acompaña a la región. Este viernes arrancan las jornadas gastronómicas «Homenaje a los guisos de invierno», en la que, hasta el domingo 8 de febrero, una decena de establecimientos hosteleros de la comarca avilesina ofrecerán platos y menús de cuchara a precios populares.

Durante este periodo, los establecimientos hosteleros participantes ofrecerán menús o platos de cuchara a precios populares, con la intención de acercar esta cocina de arraigo a todos los públicos. Los interesados podrán probar recetas tradicionales como pote, fabada y pote de castañas; guisos marineros como la sopa de marisco o garbanzos con bacalao y espinacas; elaboraciones con la casquería como protagonista, como los callos o las manitas de cerdo con langostinos; o platos tan sorprendentes como la zurrucutuna y las lentejas con pato y foie. Todo, en forma de raciones con precios de entre 12 y 25 euros, o como completos menús, con precios por debajo de los 30 euros.

EN IMÁGENES: Avilés acoge la segunda edición de las jornadas gastrómicas "Homenaje a los guisos de invierno" / Miki López

El objetivo de estas jornadas es, por un lado, incentivar la afluencia en una época de menos consumo, apostando por la desestacionalización y, por otro, homenajear a los platos de la cocina tradicional. Además, aparejadas a estas jornadas tendrán lugar dos showcooking con degustación en el Palacio de Valdecarzana, con entrada libre hasta completar aforo. El primero de ellos tendrá lugar este sábado 31 de enero, a las 12 de la mañana, a cargo del cocinero Ángel Martínez de Marigorta, del Restaurante Arraigo (Posada de Llanera), recomendado en la Guía Michelin, que elaborará una terna de platos de cuchara. El segundo de ellos tendrá lugar el sábado 7 de febrero y correrá a cargo de José María Ramos, del restaurante Michem (Llanera), ganador del concurso «Explorando el Pote Perfecto», que nos contará los secretos de este plato.

Noticias relacionadas

Los restaurantes participantes son Del’Alba, Yanik, Sal de Vinos, Punto de Encuentro La Madreña, El Rinconín de Perlito, Casa Nuevo (Pillarno), Aimé, La Cantina de Villalegre, Palacio de Avilés y Casa Tataguyo.