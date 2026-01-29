Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Avilés se moviliza por Palestina: “No podemos caer en el crimen de la indiferencia, como decía Bertrand Russell”

La concentración será este domingo, 1 de febrero, a mediodía en la Plaza de España

Por la izquierda, Javier Arjona, Llarina González, Agustín Medina, Miguel San Miguel, Dolores Málaga y David García

Por la izquierda, Javier Arjona, Llarina González, Agustín Medina, Miguel San Miguel, Dolores Málaga y David García

M. M.

Avilés

Avilés acoge este domingo una concentración regional de apoyo al pueblo palestino, que se celebrará de forma simultánea en otros rincones del país. Será a mediodía, en la plaza de España. Este jueves presentó la concentración el concejal de Cooperación, Agustín Medina: “Los avilesinos no queremos olvidar y no olvidamos: el compromiso con Palestina es firme”, dijo el edil, que destacó que la ayuda de emergencia de 2024 y 2025 se destinó al pueblo palestino.

Participó también Javier Arjona, de Soldepaz Pachakuti, que avanzó que la concentración tendrá un formato poético-musical. Intervendrá el actor Carlos Alba 'Cellero', Pandereteres 8M, el grupo de música tradicional feminista "Nun tamos toes", Miguel San Miguel (saxo), Manolo Horta (tambor) y Julio Tablizo (gaita), entre otros.

Noticias relacionadas y más

Estuvo también en Avilés Miguel San Miguel, del Comité de solidaridad con la Causa Árabe, que defendió: “No podemos caer en el crimen de la indiferencia, como decía Bertrand Russell”. Invitó a movilizarse “por justicia”. “Este monstruo de siete cabezas representado por el estado de Israel y encabezado a nivel mundial por Donald Trump no va solo a por los palestinos sino a por todos”, advirtió.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
  2. Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
  3. Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
  4. La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
  5. Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
  6. Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
  7. La gran tienda outlet que arrasa en su regreso a Asturias con marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
  8. Fue una escena de terror': el relato de Isaac Jiménez, uno de los afectados por el incendio en un garaje de Avilés

IU de Castrillón presenta una moción para favorecer el acceso a la vivienda

IU de Castrillón presenta una moción para favorecer el acceso a la vivienda

Ecovidrio se brinda a reconducir la relación con el Ayuntamiento de Avilés para la recogida puerta a puerta en hostelería

Ecovidrio se brinda a reconducir la relación con el Ayuntamiento de Avilés para la recogida puerta a puerta en hostelería

Avilés se moviliza por Palestina: “No podemos caer en el crimen de la indiferencia, como decía Bertrand Russell”

Avilés se moviliza por Palestina: “No podemos caer en el crimen de la indiferencia, como decía Bertrand Russell”

El grupo de estudiantes avilesinos que usa el latín para cartearse con estudiantes de Zaragoza: "No sabían ni colocar un sello"

El grupo de estudiantes avilesinos que usa el latín para cartearse con estudiantes de Zaragoza: "No sabían ni colocar un sello"

Nuevas Generaciones denuncia "la deficiente gestión y mal funcionamiento" del autobús universitario entre Avilés y Oviedo

Nuevas Generaciones denuncia "la deficiente gestión y mal funcionamiento" del autobús universitario entre Avilés y Oviedo

La cancha polideportiva de Molleda cobra nueva vida "para un uso más cómodo y continuado" con una inversión de 200.000 euros

La cancha polideportiva de Molleda cobra nueva vida "para un uso más cómodo y continuado" con una inversión de 200.000 euros

El Avilés, con la potencia de fuego al máximo: estas son todas las posibilidades en ataque de los blanquiazules

El Avilés, con la potencia de fuego al máximo: estas son todas las posibilidades en ataque de los blanquiazules

El coro de niñas y niños de La Canal se suma al certamen de canción marinera del Socorro de Luanco

El coro de niñas y niños de La Canal se suma al certamen de canción marinera del Socorro de Luanco
Tracking Pixel Contents