Avilés se moviliza por Palestina: “No podemos caer en el crimen de la indiferencia, como decía Bertrand Russell”
La concentración será este domingo, 1 de febrero, a mediodía en la Plaza de España
M. M.
Avilés acoge este domingo una concentración regional de apoyo al pueblo palestino, que se celebrará de forma simultánea en otros rincones del país. Será a mediodía, en la plaza de España. Este jueves presentó la concentración el concejal de Cooperación, Agustín Medina: “Los avilesinos no queremos olvidar y no olvidamos: el compromiso con Palestina es firme”, dijo el edil, que destacó que la ayuda de emergencia de 2024 y 2025 se destinó al pueblo palestino.
Participó también Javier Arjona, de Soldepaz Pachakuti, que avanzó que la concentración tendrá un formato poético-musical. Intervendrá el actor Carlos Alba 'Cellero', Pandereteres 8M, el grupo de música tradicional feminista "Nun tamos toes", Miguel San Miguel (saxo), Manolo Horta (tambor) y Julio Tablizo (gaita), entre otros.
Estuvo también en Avilés Miguel San Miguel, del Comité de solidaridad con la Causa Árabe, que defendió: “No podemos caer en el crimen de la indiferencia, como decía Bertrand Russell”. Invitó a movilizarse “por justicia”. “Este monstruo de siete cabezas representado por el estado de Israel y encabezado a nivel mundial por Donald Trump no va solo a por los palestinos sino a por todos”, advirtió.
