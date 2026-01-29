El Ayuntamiento de Avilés renovará por completo el parque infantil de Jardín de Cantos

El Ayuntamiento renovará por completo el parque infantil de Jardín de Cantos. Así lo ha anunciado el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, a los vecinos, en un encuentro mantenido en el propio barrio. La intención es que la reforma sea de los caballitos y también del firme "por su estado de deterioro". Por el momento no se han concretado plazos ni inversión en este proyecto.

Además, en el encuentro, García recogió algunas de las peticiones de los vecinos para mejorar el barrio. "Hemos recogido esas inquietudes que tienen que ver principalmente con cuestiones de mantenimiento, de reparaciones, con inquietudes que se plantean sobre las titularidades de algunos viales y que es una cuestión que en esta zona y en este barrio pues preocupan a los vecinos. Dado que en muchas ocasiones no queda claro si se trata de espacios privados, espacios públicos, espacios privados de uso público, espacios privados que están abiertos y que las vecinas y vecinos pueden entender que es un espacio público. Abordamos también cuestiones o preocupaciones que tienen con el estado de mantenimiento de algunas aceras, con cuestiones de accesibilidad en la avenida de Lugo".

Asimismo, García aseguró: "También aproveché la ocasión para trasladar información que me habían solicitado, dudas que se habían suscitado en otras ocasiones. Y así, pues, en una de las investigaciones, uno de los tramos de los caminos que hay en el barrio, en el camino viejo de Pravia. Pues la investigación que hemos hecho en el Ayuntamiento con diferentes servicios ha determinado que se trata de un vial público y, por tanto, vamos a poder hacer una intervención en el mismo".

Hartazgo de los vecinos

Los vecinos de Jardín de Cantos advertían esta semana de "las constantes roturas de tuberías ocasionan que baje la presión del agua, y que esta no llegue a los pisos altos". "Algunos vecinos deben hacer turnos para poner lavadoras o ducharse", explicaba un afectado de las Torres. Las quejas no son nuevas. El pasado septiembre, desde la asociación vecinal afirmaban: "La decadencia que sufre el barrio está llegando a un punto de no retorno".

Los residentes en este barrio avilesino urgían asimismo a través de este diario medidas en el antiguo centro social de Cristalería: "Se mete gente dentro y ya nos podemos pasar por ahí, nos da miedo, es peligroso". En Jardín de Cantos viven pendientes del desarrollo de un convenio llamado a transformar urbanísticamente la zona comprendida entre Cristalería, La Maruca y Jardín de Cantos. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como "banco malo" y propietaria del 84,64 por ciento del terreno afectado en el convenio, afirmó meses atrás que las obras comenzarían en 2026. Supuestamente el antiguo club ya ha pasado a ser de titularidad municipal. Un trámite que ha tardado décadas en ser realidad.