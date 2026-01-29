El Ayuntamiento de Avilés renovará por completo el parque infantil de Jardín de Cantos
El Consistorio asume la reforma de uno de los viales en el camino viejo de Pravia
A. F. V.
El Ayuntamiento renovará por completo el parque infantil de Jardín de Cantos. Así lo ha anunciado el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, a los vecinos, en un encuentro mantenido en el propio barrio. La intención es que la reforma sea de los caballitos y también del firme "por su estado de deterioro". Por el momento no se han concretado plazos ni inversión en este proyecto.
Además, en el encuentro, García recogió algunas de las peticiones de los vecinos para mejorar el barrio. "Hemos recogido esas inquietudes que tienen que ver principalmente con cuestiones de mantenimiento, de reparaciones, con inquietudes que se plantean sobre las titularidades de algunos viales y que es una cuestión que en esta zona y en este barrio pues preocupan a los vecinos. Dado que en muchas ocasiones no queda claro si se trata de espacios privados, espacios públicos, espacios privados de uso público, espacios privados que están abiertos y que las vecinas y vecinos pueden entender que es un espacio público. Abordamos también cuestiones o preocupaciones que tienen con el estado de mantenimiento de algunas aceras, con cuestiones de accesibilidad en la avenida de Lugo".
Asimismo, García aseguró: "También aproveché la ocasión para trasladar información que me habían solicitado, dudas que se habían suscitado en otras ocasiones. Y así, pues, en una de las investigaciones, uno de los tramos de los caminos que hay en el barrio, en el camino viejo de Pravia. Pues la investigación que hemos hecho en el Ayuntamiento con diferentes servicios ha determinado que se trata de un vial público y, por tanto, vamos a poder hacer una intervención en el mismo".
Hartazgo de los vecinos
Los vecinos de Jardín de Cantos advertían esta semana de "las constantes roturas de tuberías ocasionan que baje la presión del agua, y que esta no llegue a los pisos altos". "Algunos vecinos deben hacer turnos para poner lavadoras o ducharse", explicaba un afectado de las Torres. Las quejas no son nuevas. El pasado septiembre, desde la asociación vecinal afirmaban: "La decadencia que sufre el barrio está llegando a un punto de no retorno".
Los residentes en este barrio avilesino urgían asimismo a través de este diario medidas en el antiguo centro social de Cristalería: "Se mete gente dentro y ya nos podemos pasar por ahí, nos da miedo, es peligroso". En Jardín de Cantos viven pendientes del desarrollo de un convenio llamado a transformar urbanísticamente la zona comprendida entre Cristalería, La Maruca y Jardín de Cantos. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como "banco malo" y propietaria del 84,64 por ciento del terreno afectado en el convenio, afirmó meses atrás que las obras comenzarían en 2026. Supuestamente el antiguo club ya ha pasado a ser de titularidad municipal. Un trámite que ha tardado décadas en ser realidad.
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
- La gran tienda outlet que arrasa en su regreso a Asturias con marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Fue una escena de terror': el relato de Isaac Jiménez, uno de los afectados por el incendio en un garaje de Avilés