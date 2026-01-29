El buen samaritano de Avilés: encuentra 2.477 euros en la calle, los lleva a la Policía y logran devolvérselos a su dueño, responsable de una cafetería

Un buen samaritano en Avilés. La Policía Local ha logrado devolver 2.477 euros extraviado a su legítimo dueño. Y todo ha sido gracias a la buena voluntad de un vecino.

Los hechos tuvieron lugar en una céntrica calle de la ciudad. Fue allí donde este buen samaritano encontró un sobre con dinero. Exactamente con 2.477,75 euros, tal y como reseñan fuentes oficiales de la Policía Local. El vecino no dudó, y cogió el montante y lo llevó a la jefatura de la Policía Local, a fin de que los agentes tratasen de buscar a su legítimo dueño.

Las pesquisas del cuerpo municipal fructiferaron y a las 14.45 horas de este jueves lograron dar con el dueño, el responsable de una cafetería del centro de Avilés que los había extraviado cuando se dirigía a ingresar el dinero en el banco.

Este periódico ha logrado localizar y contactar con el responsable del establecimiento que, si bien agradece el gesto del ciudadano, ha preferido preservar su identidad y la del negocio en el anonimato y evita dar más detalles sobre lo ocurrido.