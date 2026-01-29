Café, manta, dulces y conversación a menos de cinco grados: Cruz Roja atiende a ocho personas sin hogar con el programa “Ola de frío”

Las bajas temperaturas registradas durante el invierno suponen un grave riesgo para la salud de las personas en situación de calle. Ante esta realidad, Cruz Roja Avilés ya activó varias veces este invierno el proyecto "Ola de Frío", un dispositivo especial destinado a reducir el impacto del frío extremo en las personas sin hogar del municipio.

El proyecto se pone en marcha cuando las temperaturas descienden por debajo de los 5 grados centígrados. En coordinación con el Ayuntamiento de Avilés, los Servicios Sociales municipales y el albergue municipal para personas sin hogar, Cruz Roja desarrolla esta iniciativa durante los meses de diciembre, enero y febrero.

La intervención se realiza a través de la Unidad Móvil de Emergencia Social (UES), atendida actualmente por equipos formados por dos personas voluntarias -actualmente hay cinco en activo- formadas en primeros auxilios. El dispositivo opera en horario nocturno, con salidas desde la base de socorros de Avilés entre las 21.00 y las 23.00 horas. Los voluntarios recorren en vehículo institucional zonas previamente identificadas donde suelen pernoctar las personas sin hogar en Avilés.

Durante las salidas, el equipo ofrece bebidas calientes, mantas, gorros y alimentos, dulces sobre todo, además de información sobre los recursos disponibles, especialmente el albergue municipal, y la posibilidad de traslado para quienes así lo deseen. Asimismo, como explican desde la entidad, se realiza una labor fundamental de acompañamiento, escucha activa y valoración del estado de salud, con el fin de detectar posibles situaciones de riesgo como la hipotermia y derivar a atención médica en caso de necesidad.

En cada intervención se atiende a una media de entre tres y ocho personas, algunas de ellas localizadas habitualmente en puntos fijos y otras que varían según la jornada. Este trabajo coordinado permite ofrecer una respuesta rápida y eficaz en los días de frío extremo y refuerza la red de apoyo social del municipio. "Este trabajo se realiza en coordinación con Servicios Sociales municipales y el albergue, para garantizar una respuesta conjunta y evitar la situación decalle en días de frío extremo. Conviene destacar la importante función y sostén social que realiza el albergue", precisan desde Cruz Roja.

El objetivo final es, en resumen: reducir el impacto de las temperaturas extremas en personas sin hogar ofreciendo elementos de protección (mantas, gorros, bebidas y aperitivo), información sobre recursos disponibles, apoyo y acompañamiento. "Si la persona acepta el acercamiento, se valora su estado, se recuerda el recurso del albergue, se ofrece traslado si es necesario y se evalúa el riesgo de hipotermia para derivar a atención médica en caso de urgencia", concluyen desde la entidad avilesina de Cruz Roja.