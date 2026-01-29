Campamento de Antroxu en Soto del Barco, del 13 al 17 de febrero
La actividad se desarrollará en horario de mañanas en el Colegio Jimi Pérez Lorente
N. M.
Soto de Barco
El Ayuntamiento de Soto del Barco ha puesto en marcha una iniciativa para facilitar la conciliación de las familias durante las próximas vacaciones escolares coincidiendo con el parón del Antroxu.
La actividad dará comienza el próximo 13 de febrero, a las 09.30 horas y finalizará el 17 de febrero, a las dos y media de la tarde.
Se desarrollará en las instalaciones del Colegio Jimi Pérez Lorente y los interesados pueden inscribirse en el teléfono 689723600 o en las bibliotecas del concejo.
Se recomienda a los padres que envíen a los niños con un refrigerio para la mitad de la jornada.
