Castrillón amplía el plazo para inscribirse a un curso para mejorar la relación paternofilial
Los interesados en el taller de parentalidad positiva podrán apuntarse hasta el 6 de febrero
I. G.
El Ayuntamiento de Castrillón ha ampliado el plazo de inscripción al programa "Parentalidad Positiva", organizado por el Centro Municipal de Servicios Sociales. Las personas interesadas en este curso para mejorar la relación paterno filial podrán hacerlo hasta el próximo viernes 6 de febrero.
El objetivo principal de este programa es ofrecer trucos y estrategias educativas, emocionales y personales para que la convivencia en casa sea "inmejorable" y conozcas cómo manejar los conflictos diarios entre progenitores y sobre todo, adolescentes. El curso tiene once semanas de duración y prevé finalizar el próximo mes de abril con sesiones de mañana y tarde.
Los interesados podrán recurrir al centro de Servicios Sociales municipal, situado en el número 27 de la calle Rey Pelayo de Piedras Blancas o bien a través del teléfono 985530031.
