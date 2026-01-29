Castrillón, cantera de BTT: este es la nueva escuela que ha abierto en el concejo

Jonathan González estuvo, durante cuatro o cinco años, rumiando una idea en su cabeza. Apasionado del ciclismo, veía que muchas personas apostaban por la especialidad de carretera, pero que la montaña quedaba en el olvido. Y, por ello, quiso remediarlo. Tras ofrecer la idea a varios clubes, decidió 'coger el toro por los cuernos', como él mismo explica. Ahora, acaba de fundar su propia escuela de BTT en Castrillón, que cuenta con 29 niños en la actualidad. "Ver que los críos se lo pasan bien es lo que me anima a hacer esas cosas", reconoce el castrillonense.

González admite que lo del ciclismo es una pasión que le pilló ya veterano. "De pequeño la usaba, pero como todos los críos. Tenía mi bici en casa y poco más, nunca me planteé nada serio", detalla. Hace alrededor de quince años le empezó a entrar el gusanillo, "por salir de rutas con mis amigos", y ese amor fue creciendo hasta llegar a la actualidad. Poco a poco empezó organizando pruebas de bicicleta de montaña, hasta que decidió dar un paso definitivo en su carrera. Se sacó el carnet de director deportivo y, antes de fundar la escuela BTT Castrillón, picó puertas para ver si podía formar parte de una estructura ya consolidada. Como no hubo suerte, decidió emprender la aventura por su cuenta. "Estoy muy satisfecho con la respuesta que hemos tenido a escala de participación", confiesa el castrillonense, que cuenta con 29 niños en su proyecto.

"Castrillón es un lugar espectacular para este deporte, es algo que me gusta potenciar", destaca González, que quiere juntar su pasión por el ciclismo de montaña con su propio territorio, para así poner en valor los recursos naturales que hay en el concejo. "La zona de Raíces, por ejemplo, es un sitio privilegiado para la BTT. Sobre todo el área recreativa de San Martín de Laspra. Allí se celebraron el año pasado los campeonatos de España de Juegos Escolares. No hay carretera cerca y para entrenar es un sitio ideal", explica. A partir de ahora Castrillón quiere ser uno de los referentes en la práctica de BTT en Asturias.