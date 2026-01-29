Un centro cultural asturiano, en el top 10 español de "Lo mejor de la cultura" en 2025

Reconocimiento para el Niemeyer. El informe "Lo mejor de la cultura" lo sitúa en el top 10 nacional de centros culturales. El prestigioso ranking, elaborado por el observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, hace esta clasificación en base a la oferta y programación cultural del espacio diseñado por el genial arquitecto brasileño del que heredó el apellido.

El Niemeyer ocupa el décimo puesto en esa clasificación nacional de centros culturales imprescindibles. Por delante tiene a CaixaForum, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, la Fundación Juan March, Matedero Madrid, Tabakalera, el Círculo de Bellas Artes, La Casa Encendida, Alhóndiga Bilbao y Contemporánea Condeduque.

Asimismo, el Niemeyer figura en el puesto 71 en el ranking general de Lo mejor de la cultura en España 2025, compartiendo puesto con el Festival Internacional de Cine de Xixón o el Centro de Arte 2 de mayo de Móstoles.

Noticias relacionadas

En la clasificación de lo mejor de la cultura en Asturias en 2025 hecha por la misma fundación, el Niemeyer figura en tercer luga rcon la exposición "Dear Martin!", con trabajos de Chirino. En esa misma clasificación figura en décimo lugar, aunque empatado con la Feria del libro de Xixón, el L. E. V. Festival y la Semana Negra, el teatro Palacio Valdés.