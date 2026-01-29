El coro de niñas y niños de La Canal se suma al certamen de canción marinera del Socorro de Luanco

El coro de niñas y niños del colegio público de La Canal de Luanco se sumará al certamen de canción marinera y habanera. Lo hará con un concierto en la Torre del Reloj del día grande de las fiestas del Socorro, el 5 de febrero. El espectáculo que dará buena cuenta de que la pasión por las canciones marineras no entiende de edad comenzará a las 20.00 horas. Esa actuación se ha intregrado dentro del programa que organiza la asociación cultural "Luanco recuperación de tradiciones" y que permitirá escuchar actuaciones corales desde el domingo 1 de febrero hasta el domingo 8, cuando se celebrará la gala final, a las 18.00 horas, en el Museo Marítimo de Asturias con sede en la calle Gijón de Luanco.

El coro infanfil de La Canal está formado por 23 peques de Primero a Sexto de Primaria. En su actuación en la Torre del Reloj entonarán tres canciones: "La Bella Lola", "La playa del querer" y "Viento del Norte". La coral es consciente de que el último tema no es una habanera pero sí tiene matiz marinero. La directora de esa coral, Sheila Suárez, detalló que parte de la canción "Viento del Norte" será interpretada en lengua de signos por la PT del centro, Verónica Torres, y los pequeños.

Cada coral, excepto el coro de niñas y niños de La Canal, representa a un negocio hostelero. Como es habitual, cada agrupación amateur cantará en el local que representa y en otro, de tal manera que los siete locales participantes acogerán dos actuaciones cada uno.

Así el primero en salir a escena será la coral de la sidrería El Parque que cantará el domingo 1 en el restaurante Las Delicias de Güela a partir de las 21.00 horas. Seguidamente, el coro del Camarote, que se estrena este año, actuará en el bar El Muelle. El lunes, el coro del bar del Muelle actuará en su casa a partir de las 21.00 horas. Después la coral del bar La Marina cantará en el restaurante El Tormentín a las 21.45 horas. El martes, con los mismos horarios actuará primero el coro del restaurante Marino en la sidrería El Parque y a continuación lo hará el del Tormentín en el bar La Marina.

El miércoles volverá a cantar el coro de El Tormentín en su local y el del Muelle hará lo propio en el restaurante Marino. El jueves, que es el día grande, actuarán en la Torre del Reloj el coro de alumnado de La Canal, a las 20.00 horas, y después, a las 20.45, la coral que representa a Las Delicias de Güela cantará en el bar Camarote. Ya el viernes en vez de dos actuaciones habrá tres, el coro del restaurante Marino cantará en su local a las 20.00, Las Delicias de Güela entonará habaneras en el negocio que lleva su nombre y la sidrería El Parque también. Las dos últimas actuaciones del viernes serán a las 20.45 y 21.30 horas, respectivamente. El sábado, La Marina cantará en su local a las 20.00 y el Camarote, también en el suyo a las 20.45.

Cada coral tendrá que interpretar tres canciones de temática marinera y habanera en cada actuacióin aunque, presumiblemente, entonarán más porque una vez terminadas las actuaciones el público se suele animar a esta fiesta de cantares de chigre con olor a salitre.