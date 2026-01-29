Ecovidrio se brinda a reconducir la relación con el Ayuntamiento de Avilés para la recogida puerta a puerta en hostelería

Ecovidrio, la firma que hasta hace unas semanas prestaba el servicio de recogida de vidrios en hostelería mediante el sistema puerta a puerta, quiso dejar claro este jueves que tiene "la mano tendida" para reforzar el servicio. "Siempre propusimos planes para que el servicio fuera más eficiente", señala Ricardo Sevilla, que es el subdirector del área de gerencias de Ecovidrio. El servicio puerta a puerta está pensado para la hostelería con el fin de que puedan reciclar sus residuos de vidrio. La firma ha manifestado que nunca se ha negado a prestar el servicio y es más "desde hace meses" ha buscado la manera para conseguir la eficiencia deseada. Por ello, explica Sevilla, Ecovidrio planteó tres alternativas al Ayuntamiento. "En ningún momento nos echamos a un lado, siempre hubo voluntad de continuar, por eso planteamos las alternativas para mejorar el servicio, cuando este miércoles vimos la noticia nos sorprendió", añadió.

Una de esas alternativas se centra en la frecuencia de la recogida. "En Avilés, la recogida era de cinco días a la semana, que consideramos elevada y equiparable a la de grandes capitales", señala el subdirector de gerencias de la firma, que puso sobre la mesa que Ecovidrio realizaba el servicio con 62 establecimientos y otros potenciales que ascendía la cifra a 102. Por eso, Ecovidrio planteó que la recogida se modificara a tres días en lugar de cinco con el fin, reiteró Sevilla, de buscar la eficiencia.

Esa alternativa se suma a otra que está más centrada en reforzar la infraestructura de contenedores existente en el casco histórico de Avilés. Para llevar a cabo ese sistema, Ecovidrio planteó al Consistorio la posibilidad de instalar cubos adaptados a las necesidades del sector hostelero "con un color grisáceo similar a las de las papeleras y en el que se pudiera, por ejemplo, volcar el cubo de vidrio de una sola vez sin necesidad de ir botella a botella", indicó Sevilla, quien también se refirió a la propuesta de realizar una campaña informativa sobre los cambios en el servicio y los nuevos puntos de recogida de envases de vidrio.

La tercera propuesta de la empresa al Ayuntamiento se centró en que Ecovidrio se ofreció a financiar el servicio de recogida puerta a puerta a Cogersa. "Las propuestas están analizadas como conocedores del servicio de puerta a puerta que realizamos en el 60 por ciento de los municipios", apuntó Ricardo Sevilla, quien destacó asimismo que tanto la administración local avilesina como la firma que representa "persiguen objetivos comunes", de ahí que Ecovidrio tenga la "mano tendida" para seguir a futuro desarrollando la labor que estaba prestando. "Después de plantear alternativas, nos causa sorpresa que sin tratar con nosotros el Ayuntamiento tomara una decisión de manera unilateral", abundó Sevilla, quien se mostró comprensivo "con el enfado lógico de los hosteleros".