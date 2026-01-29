Así es la experiencia de vivir en un piso alquilado por habitaciones en Avilés: "Te permite tener una vivienda por 200 euros al mes"

"Era la única forma de encontrar un piso céntrico a un precio asequible". Alexei Núñez tiene 19 años. Llegó a Avilés desde Benavente (Zamora) hace año y medio para estudiar Diseño de Producto en la Escuela Superior de Arte de Asturias, la Esapa. No conocía a nadie en la ciudad y el primer escollo al que tuvo que enfrentarse fue un: ¿Dónde voy a vivir? Y ahí comenzó a barajar opciones. Miró pisos, pero los que le gustaban se le iban de presupuesto y los que le encajaban estaban muy alejados del centro. Ahí empezó a estudiar la posibilidad de buscar un alquiler por habitaciones. Y pronto hizo bingo. "Por 400 euros vivo en Cervantes. Bien comunicado y cerca del centro, estoy encantado", confiesa.

La historia de Núñez es la de muchos de los estudiantes de fuera que llegan a la ciudad. En su mayoría, son alumnos de la Escuela Superior de Arte (Esapa) o de Formación Profesional. En gran medida, ellos son la explicación al auge del alquiler por habitaciones en la ciudad, una tendencia que según los profesionales del sector está al alza, y se espera que el año que viene, con el desembarco del grado de Enfermería de la Universidad Nebrija, vaya a más. "Yo se lo recomiendo a todo el mundo", asegura el zamorano, que en los 400 euros que paga tiene incluida su habitación, los suministros, el internet y el uso de zonas comunes, que comparte con otros tres estudiantes, procedentes de Málaga, Laviana y Toledo. "En este tiempo solo ha cambiado un inquilino y hay muy buen ambiente. Te ayuda a conocer gente, no tengo que pagar el verano... Estoy muy contento", abunda.

Alexei Núñez. / Mara Villamuza

Una casera que se preocupa por sus inquilinos

Martina Urdiales, leones de 21 años; Luis Ceínos, leonés de Valencia de Don Juan, de 27; y Adrián Díez, de la localidad segoviana de La Granja de San Ildefonso, de 22; son también estudiantes de la Esapa y también comparten una vivienda que se ha alquilado por habitaciones. "Me venía para aquí, no conocía a nadie. No encontraba piso, lo que veía estaba en Oviedo o Gijón, que me pillaba muy lejos... y preguntando, preguntando, me dijeron que se alquilaba una habitación en un piso de Palacio Valdés. Y para allí que me fui", relata Urdiales, de una habitación por la que paga 200 euros al mes.

Martina Urdiales, Luis Ceínos y Adrián Díez / Mara Villamuza / LNE

Díez, también inquilino de esta vivienda, explica con más detalle la situación. "Se ha ido alquilando por habitaciones a estudiantes de la Esapa en estos últimos cinco años. Está muy bien de precio porque la casera es un encanto", expresa, mientras, a su lado, Ceínos toma la palabra: "Se preocupa por nosotros. Es muy considerada y entiende nuestra situación. Dice que su hijo puedo estudiar fuera y no quiere especular con la vivienda, sino facilitar la estancia a los que estamos en esta situación. Podía estar cobrando mucho más y no lo hace".

Los jóvenes afirman que, en ese sentido, son la envidia de sus compañeros. "La mayoría pagan 400 euros, y nosotros estamos viviendo en pleno centro, en un buen barrio, por la mitad", coinciden.

Auge del sector

Pese a que los estudiantes son parte central en la explicación del auge de los alquileres por habitaciones, los profesionales del sector aseguran que no solo. Explican que esta modalidad ofrece mayor seguridad jurídica a los arrendatarios -se rige por el código civil y no por la ley de arrendamientos urbanos, por lo que en caso de impagos, por ejemplo, se puede acceder al domicilio, "protegiéndolos de los 'inquiokupas'- u una mayor rentabilidad -se saca más dinero al mes alquilando por habitaciones que toda la vivienda al completo-.

Además, los agentes inmobiliarios aseguran también que esta práctica permite acceder a una vivienda a una persona que, con la situación actual del mercado, con precios al alza, no puede costearse un alquiler completo de la vivienda.