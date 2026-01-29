Los fondos europeos impulsan a la automatización de la quesería familiar Gorfolí, en Illas, que mejorarará sus áreas de logística y gestión

Pablo Álvarez Rodríguez es presente y futuro de la empresa familiar Quesería Gorfolí, que dirige su padre José Manuel. La firma situada en la localidad rural de Taborneda (Illas) es una de las beneficiadas con fondos Leader para el desarrollo de su actividad. Esas ayudas permitirán a lo largo de los próximos meses que la quesería mejore su reparto comercial con un nuevo vehículo y el desarrollo de un programa de gestión que abarque todo el proceso de la empresa, "desde la recepción de la materia prima, las fabricaciones, la trazabilidad del producto y también la facturación", explica Álvarez, que seguirá con la firma que comenzó su abuela de manera artesanal y que su padre transformó en fábrica y empresa a mediados de los años noventa del pasado siglo. Esas ayudas permitirán además la adquisición de una máquina nueva para hacer requesón de manera automática.

Álvarez entiende que esas ayudas que gestiona la consejería de Medio Rural son claves para mantener vivo el sector primario. "Estamos hablando de máquinas que tienen un coste muy elevado, si no tienes este tipo de ayudas el esfuerzo que tienes que hacer es muy superior", apuntó el quesero momentos antes de saludar al consejero, Marcelino Marcos, que visitó ayer sus instalaciones. "Sin estas ayudas tienes que poner todos los huevos a una cesta y no podrías crecer", añade Álvarez Rodríguez.

Pablo Álvarez detalla el proceso de la quesería Gorfolí a representantes del Camín Real de la Mesa y al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. / Mara Villamuza

Actualmente, la firma cuenta con tres trabajadores al margen de Pablo y José Manuel Álvarez y aspira a contar con uno más. A eso cabe sumar las tiendas de la quesería. Padre e hijo defendieron su labor al frente de la quesería y tienen claro que su idea no está en competir con industrias lácteas, ya que cada uno, detallan, tienen su nicho de mercado. La quesería, que quiere ahora dar un nuevo salto en su negocio, centra en la producción de tres productos queseros, y se basa en el envasado de tarrinas de queso fresco con agua y sal para garantizar su durabilidad.

Marcelino Marcos detalló en su visita a la quesería illense que su equipo de la consejería de Medio Rural movilizará 6,7 millones de euros de fondos Leader hasta 2027 para impulsar la actividad económica en la comarca del Camín Real de la Mesa. Ese grupo de acción local está formado por representantes municipales de once concejos (Belmonte de Miranda, Candamo, Grado, Illas, Las Regueras, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza) y miembros del tejido asociativo.

"Este grupo no se limita a gestionar ayudas, sino que construye un proyecto de territorio”, destacó el consejero de Medio Rural, quien apuntó que en el período de 2016 a 2024, la organización tramitó 284 proyectos que superaron los 15 millones de inversión. El consejero destacó la recuperación de aprovechamientos agrícolas, la mejora la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad agraria además del sector agroalimentario, el sector quesero, así como la elaboración de bebidas espirituosas, repostería tradicional y pan artesano, entre otros.

Pablo Álvarez, José Manuel Álvarez y Marcelino Marcos, en la quesería Gorfolí. / Mara Villamuza

El consejero enfatizó que el Principado destina el 25% de los recursos de los fondos Feder al desarrollo rural, una cifra que triplica la media nacional, que está en un 8%, y multiplica por cinco el umbral recomendado por la Unión Europea, que se sitúa en un 5%. Estas cifras, apuntó el consejero, sitúan a Asturias como una "comunidad de referencia en la gestión de estas partidas europeas". Además, ha señalado que varias autonomías se han interesado por replicar el modelo del tique rural asturiano en sus territorios.

Además, ha insistido en la necesidad de negociar la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 22 % el presupuesto de la política agraria común, más conocido como PAC, en el próximo marco financiero plurianual de la Unión. Según advirtió, esta medida afectaría directamente al segundo pilar de la PAC, que es el que financia el desarrollo rural.