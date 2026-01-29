IU de Castrillón presenta una moción para favorecer el acceso a la vivienda

Izquierda Unida de Castrillón ha presentado una moción que llevará al Pleno de este viernes para favorecer el acceso a la vivienda: "En el contexto actual, donde las dificultades de acceso a la vivienda son crecientes, el gobierno municipal del PP con el apoyo de Vox, no solo rechaza la posibilidad de solicitar la declaración de varias zonas del municipio como zonas tensionadas, lo que supondría un incremento de recursos económicos importantes para las políticas de vivienda, sino que ni siquiera es capaz de ejecutar las partidas que desde el Principado de Asturias, a través de las prestaciones vitales básicas, se transfieren al municipio para facilitar a las familias el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual", destacan.

Así, IU solicita al Pleno una actuación coordinada con el resto de administraciones, complementando y reforzando las políticas públicas que se están desarrollando para favorecer el acceso a la vivienda y la cesión de suelo público para la construcción de vivienda de promoción pública, incrementando así el parque público de vivienda en nuestro municipio.

Demandan también difundir desde el Ayuntamiento de Castrillón, a través de los instrumentos de comunicación con los que se trabaja, el programa Alquilamoste para contribuir a movilizar el mayor número posible de viviendas vacías, y ponerlas en el mercado a precios más asequibles. Y piden asimismo garantizar la ejecución de las partidas presupuestarias dirigidas a facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual que se transfieren desde el Gobierno de Asturias, en el marco de la Ley de garantía de derechos y prestaciones vitales e incrementarlas desde el presupuesto municipal, con el objeto de llegar a un mayor número de personas y familias que se puedan beneficiar de las mismas.