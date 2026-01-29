IU de Castrillón presenta una moción para favorecer el acceso a la vivienda
La formación demanda al Ayuntamiento una actuación coordinada con otras administraciones y el incremento de las partidas presupuestarias para facilitar el acceso a la vivienda habitual
M. M.
Izquierda Unida de Castrillón ha presentado una moción que llevará al Pleno de este viernes para favorecer el acceso a la vivienda: "En el contexto actual, donde las dificultades de acceso a la vivienda son crecientes, el gobierno municipal del PP con el apoyo de Vox, no solo rechaza la posibilidad de solicitar la declaración de varias zonas del municipio como zonas tensionadas, lo que supondría un incremento de recursos económicos importantes para las políticas de vivienda, sino que ni siquiera es capaz de ejecutar las partidas que desde el Principado de Asturias, a través de las prestaciones vitales básicas, se transfieren al municipio para facilitar a las familias el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual", destacan.
Así, IU solicita al Pleno una actuación coordinada con el resto de administraciones, complementando y reforzando las políticas públicas que se están desarrollando para favorecer el acceso a la vivienda y la cesión de suelo público para la construcción de vivienda de promoción pública, incrementando así el parque público de vivienda en nuestro municipio.
Demandan también difundir desde el Ayuntamiento de Castrillón, a través de los instrumentos de comunicación con los que se trabaja, el programa Alquilamoste para contribuir a movilizar el mayor número posible de viviendas vacías, y ponerlas en el mercado a precios más asequibles. Y piden asimismo garantizar la ejecución de las partidas presupuestarias dirigidas a facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual que se transfieren desde el Gobierno de Asturias, en el marco de la Ley de garantía de derechos y prestaciones vitales e incrementarlas desde el presupuesto municipal, con el objeto de llegar a un mayor número de personas y familias que se puedan beneficiar de las mismas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
- La gran tienda outlet que arrasa en su regreso a Asturias con marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Fue una escena de terror': el relato de Isaac Jiménez, uno de los afectados por el incendio en un garaje de Avilés