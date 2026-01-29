Nueva iniciativa del grupo Castrillón Senderismo: organizan una ruta para todos los públicos que pasa por los principales pueblos del concejo

El grupo Castrillón Senderismo organiza para este sábado, 31 de enero, su cuadragesimocuarta jornada, dentro del programa de Senderismo Saludable y Cultural. Para esta ocasión apuestan por una ruta circular, que tendrá su inicio y final en la Plaza de Europa. La distancia será de nueve kilómetros y tiene una dificultada baja, ya que tan solo hay 280 metros de desnivel.

La ruta empezará en la citada Plaza de Europa a las 9.30 horas y pasará por lugares como Arancés, La Pontona, San Adriano, El Puerto, la senda Costa Norte y Arnao, para acabar regresando a la capital de Castrillón. La iniciativa está pensada para todo tipo de públicos.