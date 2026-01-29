Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva iniciativa del grupo Castrillón Senderismo: organizan una ruta para todos los públicos que pasa por los principales pueblos del concejo

La marcha está prevista para el próximo sábado

Arancés

Arancés / MARA VILLAMUZA

N. M.

El grupo Castrillón Senderismo organiza para este sábado, 31 de enero, su cuadragesimocuarta jornada, dentro del programa de Senderismo Saludable y Cultural. Para esta ocasión apuestan por una ruta circular, que tendrá su inicio y final en la Plaza de Europa. La distancia será de nueve kilómetros y tiene una dificultada baja, ya que tan solo hay 280 metros de desnivel.

La ruta empezará en la citada Plaza de Europa a las 9.30 horas y pasará por lugares como Arancés, La Pontona, San Adriano, El Puerto, la senda Costa Norte y Arnao, para acabar regresando a la capital de Castrillón. La iniciativa está pensada para todo tipo de públicos.

