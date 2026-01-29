Nuevas Generaciones denuncia "la deficiente gestión y mal funcionamiento" del autobús universitario entre Avilés y Oviedo

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Avilés han denunciado "el fracaso" en la gestión del autobús universitario que une Avilés con Oviedo, por tratarse de un servicio esencial para estudiantes y trabajadores "que se ha convertido en un problema estructural y diario, ante la pasividad cómplice del gobierno municipal de Avilés, que guarda silencio mientras los usuarios sufren sus deficiencias día sí y día también".

"Cada mañana, especialmente en horas punta, los autobuses universitarios se saturan desde las primeras paradas de Avilés y pasan de largo en las últimas, dejando a más de 30 personas sin poder llegar a tiempo a clase, a exámenes, a su trabajo o a pruebas académicas decisivas. Esta situación no es puntual ni excepcional: es conocida, reiterada y asumida por quiénes tienen la responsabilidad de solucionarla, pero deciden omitirla", manifiestan desde el PP mediante comunicado de prensa.

El autobús universitario Avilés–Oviedo, dependiente del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) y del Gobierno del Principado, "no cumple con la función para la que fue creado: garantizar el acceso a la Universidad en condiciones de igualdad, puntualidad y fiabilidad". La planificación, lamentan desde Nuevas Generaciones, es claramente insuficiente para una ciudad con miles de estudiantes y trabajadores que dependen diariamente de este servicio. "La incertidumbre entre los usuarios es total. Cada día desconocen si el autobús circulará, si habrá un segundo vehículo cuando el primero se completa o si el servicio, directamente, no pasará. “El transporte universitario no puede gestionarse como una improvisación diaria, ni como un experimento”, sostiene Sergio Fernández Palomo.