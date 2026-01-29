"Hasta los ovarios de contratos precarios": el grito de los trabajadores del área sanitaria de Avilés en defensa de la dignidad laboral

"Hasta los ovarios de contratos precarios". Este fue uno de los cánticos que más se escuchó este jueves en una concentración que a eso de las 15.30 horas reunió a más de un centenar de trabajadores de todas las categorías sanitarias y no sanitarias en el Hospital Universitario San Agustín. Megáfono en mano, Cecilia Fernández, enfermera de Urgencias, y en representación de todos los participantes en la concentración, leyó un manifiesto que emocionó a unos, indignó a otros y se ganó los aplausos de todos: "Llevamos demasiado tiempo sufriendo maltrato laboral por parte de esta gerencia. Contratos cortos, inestables, sin dignidad laboral, contratos que nos hacen perder derechos en cada renovación y que nos impiden construir un proyecto de vida con estabilidad y seguridad".

Entre los trabajadores y trabajadoras estaba el pequeño Alonso Rodríguez, de 8 meses, y que por un momento abanderó la lucha. Su madre, Nerea Hernández, relató al micrófono su día a día, que incluso, dijo, le alejó de la misma lactancia materna que recomienda la OMS.

Nuevos contratos

Los concentrados a las puestas del hospital mostraron su malestar también por la oferta del gerente del área sanitaria de Avilés, Miguel Rodríguez, de nuevos contratos más duraderos: "Esto, lejos de tranquilizarnos, nos enfada aún más. Se trata, además, y esto que quede claro, de una propuesta verbal, no hay nada firmado, no hay nada cerrado, no hay datos concretos y no sabemos si ese número de contratos suplirá realmente las necesidades reales del área".

Fuga de profesionales

"Resulta llamativo que para determinadas categorías sí se bordean los límites de la legalidad para ofrecer estabilidad laboral y evitar la fuga de profesionales", continuó Fernández, quien agregó: "La precariedad en la contratación no solo nos perjudica como trabajadores y trabajadoras: provoca una fuga constante de profesionales a otras áreas sanitarias, dejando el área avilesina cada vez más debilitada". Precisamente otro sanitario tomó la palabra: "Con todo aquí, en Avilés, me he tenido que ir", dijo. Y hubo más aplausos.

"Falta de humanidad"

Fueron más allá en sus reivindicaciones: "Esta modalidad de contratación nos obliga, en la práctica, a ir a trabajar enfermos, o incluso acudir a nuestro puesto tras la muerte de un familiar por miedo a no perder el resto del contrato (...). Esto no es solo precariedad: es inhumanidad. Y lo decimos alto y claro: la gerente del área sanitaria avilesina gestiona peor que una empresa de empleo temporal".

Hicieron hincapié en una "pérdida de confianza" con la dirección del área: "No merece confianza, no merece credibilidad, no merece silencio". Esta tarde hubo de todo en el San Agustín menos silencio. Se gritó contra "contratos de mierda".