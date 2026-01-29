Pasión coral por partida doble en el Socorro

Sara Fernández tiene 23 años y disfruta como gozoniega que es de las fiestas del Socorro. Trabaja en la Escuela de Música y celebra la tradición coral de Luanco y su cuidada tradición de la canción marinera. Fernández dirige dos de las siete agrupaciones corales que participan en el certamen de canción marinera y habanera, los grupos que desde el domingo animarán los chigres de Luanco entonando piezas musicales con marcado sabor a salitre. Confirma que le gustaría cantar pero como "no hay gente que dirija porque para ello se requiere formación musical" le tocó coger la batuta. Y en esas anda. Esta gozoniega natural de Podes dirige a la coral de la sidrería El Parque, que es la que estrena la próxima edición del certamen y también al grupo que representa al restaurante Tormentín, que se formó el pasado año. Cada uno de los grupos es diferente: el de El Parque tiene la peculiaridad de que es femenino y está formado solo por jóvenes y el del Tormentín, más heterogéneo, con niños y mayores entre sus integrantes, "desde los diez años hasta los ochenta".

El coro de la sidrería El Parque cuenta con una quincena de voces. "Son todo chicas jóvenes, las más mayores rondan los treinta años y las pequeñas, unos 15", apunta Sara Fernández, que destaca las "ganas de cantar" de este colectivo formado por amigas y, amigas de amigas. Los nervios, continúa, no van con ellas. "Ensayar cuesta un poco al principio", apunta la directora de esta coral que comenzó a probar las primeras entonaciones durante las vacaciones de Navidad. Ensayan en la misma sidrería que representan y cada vez que lo hacen hay clientes del local que acuden para disfrutar del espectáculo aunque se trate de un simple ensayo preparatorio para el certamen del Socorro. El repertorio está formado por tres canciones de temática marinera y habanera, tal y como fijan las bases del concurso. Cantarán "La Paloma", "Yo quiero ser marinero" y "La playa del querer", que son tres clásicos que suelen ser entonadas en este tradicional certamen que cumple este año su cuadragésimo primera edición.

Un momento de la actuación del coro de la sidrería El Parque en las fiestas del Socorro del pasado año. / LNE

El coro del restaurante El Tormentín cuenta con 25 personas. "Hay personas de entre cincuenta y sesenta años, los más mayores tienen unos ochenta y también hay críos de unos diez años", señala Sara Fernández. La coral del Tormentín que participa por segundo año en el certamen del Socorro ya tiene preparadas tres canciones y son: "La llamada", "Paseando por el viejo malecón" y "Con sabor tropical". Algunos de los integrantes de esta coral participan en otros grupos como el coro parroquial, otros han formado parte del grupo que hace años cantaba en el coro Campanal y, entre todos, son amigos y conocidos. "En el coro del Tormentín sí hay algo más de nervios que en El Parque", apunta la directora, que comenzó a ensayar con este grupo el pasado mes de octubre.

La coral de El Parque actuará el domingo día 1 a las 21.00 horas en el restaurante Las Delicias de Güela y, en el local que representa, el viernes 6 de febrero, a las 21.30 horas. El coro del restaurante Tormentín se estrenará el martes 3 de febrero, en el bar La Marina y el miércoles hará lo propio en su casa. Ambas corales junto al resto de participantes se sumarán a la gala final prevista para el domingo 8 de febrero a las 18.00 horas.