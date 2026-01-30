Alba Sanz de la Cal inaugura exposición en Artes y Oficios
S.F.
La Escuela de Artes y Oficios de Avilés inaugura el próximo lunes (19.00 horas), la exposición “Pasión por el color”, una muestra de la artista avilesina Alba Sanz de la Cal centrada en la fuerza expresiva y simbólica de la escala cromática.
La exposición reúne una serie de obras que exploran el color como elemento protagonista, tanto en sus valores estéticos como emocionales. A través de composiciones de tonos vivos e intensos, la autora propone un recorrido por distintas interpretaciones de la luz, el contraste y la armonía cromática, convirtiendo el color en hilo conductor de toda la muestra.
Alba Sanz de la Cal (Avilés, 28 años) es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y amplió su formación en la Universidad de Bolonia (Italia), donde durante su estancia Erasmus consolidó el estilo pictórico que ahora presenta. Sus inicios artísticos están ligados precisamente a la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, donde cursó clases de dibujo y pintura en sus primeros años de formación.
“Pasión por el color” podrá visitarse desde el día de la inauguración hasta el jueves 19 de febrero. El horario de apertura será de lunes a jueves, de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.
La muestra supone una nueva apuesta del centro por difundir el trabajo de jóvenes creadores locales y acercar el arte contemporáneo al público avilesino.
