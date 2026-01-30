Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alumnado avilesino ondea la bandera de la paz

Los centros escolares avilesinos celebran el día escolar de la no violencia coincidiendo con el aniversario del asesinato del líder pacifista Mahatma Gandhi

Celebración del día de la Paz en los centros educativos

Celebración del día de la Paz en los centros educativos / Mara Villamuza

I. G.

Avilés

Los centros educativos avilesinos celebraron este viernes el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Cada colegio o instituto programó una serie de actividades diversas, desde una carrera solidaria en beneficio de la ONG Save the Children que organizó el IES Número 5 hasta obras de teatro desarrolladas por el alumnado del colegio Palacio Valdés. Los pequeños no dudaron a la hora de reivindicar más abrazos, amor y amistad escritos en papel y cartulina frente a actitudes violentas y de guerra.

En Villalegre salieron al patio y los pequeños crearon las letras de "Paz", mientras que en el Poeta Juan Ochoa apelaron a los buenos tratos y confeccionaron el mural colaborativo denominado “El Abecedario de la Paz". Al mismo tiempo, en el Marcelo Gago optaron por una actividad similar en la que el alumnado colocó "post-its" con palabras que apelaban al entendimiento, a la paz.

Los centros educativos de Avilés se volcaron con esta iniciativa que incluyó además talleres de convivencia en los que los pequeños aprendieron un poco más de la armonía y el respeto hacia sus iguales. En definitiva, se trata de fomentar el vivir en paz en este día internacional que coincide con el aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi, líder pacifista que promovió la resistencia pacífica ante las injusticias.

