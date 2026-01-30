Avilés lanza su Antroxu más musical: habrá actividades de calle todas las tardes durante los nueve días de fiesta

El Antroxu de Avilés ya está a la vuelta de la esquina. La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, presentó este viernes la programación de la fiesta que se desarrollará en Avilés del 10 al 18 de febrero. La cita más colorida del año trae consigo una serie de novedades como son el cambio de recorrido del tradicional desfile de Escolinos del viernes 13, que partirá del parque del Muelle hasta El Parche, además de la instalación de iluminación ornamental en varias glorietas como Los Oficios, La Rocica y la avenida de Los Telares y el concurso de mascotes antroxaes que se desarrollará el viernes por la tarde en la planta baja del centro comercial El Corte Inglés de La Carriona. Alonso desveló además que "habrá mucha presencia musical en el Antroxu, todos los días por la tarde habrá actuaciones musicales de calle".

Alonso insistió en que el Antroxu vendrá cargado de actividades musicales. Además del anunciado concierto de "Toreros Muertos" la oferta musical incluye a varios djs "para hacer las delicias de los jóvenes" entre los que se encuentra Dani Parrondo y su "The Goat Festival", que casi se ha convertido en uno de los "fijos" de las fiestas en la ciudad. Actuarán DJ Nano, la orquesta gallega "Los Satélites", "Aserradero by Monoloco" con "Antiguas raves + Dani Sierra Nano" además de un Disco antroxu de la mano de "Fred Events" para dinamizar la fiesta entre los más pequeños.

El cartel del Antroxu es obra de Carmen Peláez, que centró su obra en el Descenso de Galiana al que tildó de "mágico y único" y destacó que este espectáculo que entremezcla "espuma y diversión" es un evento central de la programación. Alonso detalló al respecto del Descenso que este año también habrá un Ascenso de los artilugios el sábado por la mañana, a las 12.00 horas, para que todo el mundo pueda ver la creatividad de las peñas que ya por la tarde bajarán con sus creaciones por Galiana, San Francisco y La Cámara. También indicó que habrá 35 peñas participantes que confeccionan sus artilugios en las naves de Festejos (31 lo hacen en las naves y cuatro en espacios particulares). La concejala de Festejos también dejó claro que aún está abierto el plazo de inscripción para participar en cuatro actividades del Antroxu como es el caso del concurso de chigres antroxaos, la Gincana automovilística, el concurso de murgas y charangas y el gran desfile. Los interesados podrán hacerlo hasta el próximo 11 de febrero a través de la sede electrónica municipal. Alonso tampoco se quiso olvidar de otra de las novedades del Antroxu es el concurso de escaparates antroxaos, que nació de una propuesta de los "Reyes del Goxu y la Faba", "Los peluqueros antroxaos".

También habrá hueco para el Antroxu Tradicional. Los personajes tendrán su día especial el domingo por la mañana, participarán dos comparsas y la intención de los colectivos que lo promueve, "La compaña L'asoleyada" y "La compaña del Fariñeru de Ximielga la Saya", es sumarse a la mayoría de los actos del programa festivo. Así lo expresó ayer César Álvarez, tras una máscara y acompañado de José Antonio Vicario que, vestido de "Festu", recordó que esa palabra procede del bron que es la lengua gremial de los caldereros de Miranda y significa "basura", por eso escoba en mano, se propuso "barrer lo malo". Este año volverá a haber Vieya y otros personajes como "El Cornelu" para remontarse al antiguo Carnaval de las primeras décadas del siglo XX antes del golpe de estado que derivó en la guerra civil española.

Agustín Hernández como miembro de los "Reyes del Goxu y la faba" animó a participar en el Antroxu y ensalzó las actividades carnavaleras que hacen "única" la fiesta como el Descenso, celebró la vuelta del Antroxu tradicional y destacó la labor de Carmen Peláez como autora del cartel. Sobre su reinado, destacó que el grupo de "Los peluqueros antroxaos" participará activamente en las iniciativas municipales. "Que se nos vea", planteó.

Yolanda Alonso detalló que la propuesta de modificar el recorrido del desfile de Escolinos surgió tras una reunión con la comunidad educativa de la ciudad. Saldrá del parque del Muelle y finalizará en El Parche. "Si llueve la fiesta se trasladará a la boina del colegio Palacio Valdés", apuntó. La edil destacó además que por primera vez el Antroxu de Avilés va a programar la proyección de una película para ampliar la oferta de ocio para los más pequeños, de acuerdo a las propuestas lanzadas por los "Reyes del Goxu y la faba". Y por ello el martes por la mañana la Casa de Cultura acogerá el filme "Aladdin", acorde con la temática del programa de Antroxu que este año lleva por título "Las mil y un Antroxu, un viaje por el desierto". "A Antroxar, ye lo que hay", concluyó Yolanda Alonso.