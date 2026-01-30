Avilés lanza su Antroxu más musical: habrá actividades de calle todas las tardes durante los nueve días de fiesta
El programa incorpora cambios en el desfile de Escolinos, que saldrá del Muelle hasta el Parche, y habrá rotondas iluminadas para animar la celebración
El Antroxu de Avilés ya está a la vuelta de la esquina. La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, presentó este viernes la programación de la fiesta que se desarrollará en Avilés del 10 al 18 de febrero. La cita más colorida del año trae consigo una serie de novedades como son el cambio de recorrido del tradicional desfile de Escolinos del viernes 13, que partirá del parque del Muelle hasta El Parche, además de la instalación de iluminación ornamental en varias glorietas como Los Oficios, La Rocica y la avenida de Los Telares y el concurso de mascotes antroxaes que se desarrollará el viernes por la tarde en la planta baja del centro comercial El Corte Inglés de La Carriona. Alonso desveló además que "habrá mucha presencia musical en el Antroxu, todos los días por la tarde habrá actuaciones musicales de calle".
Alonso insistió en que el Antroxu vendrá cargado de actividades musicales. Además del anunciado concierto de "Toreros Muertos" la oferta musical incluye a varios djs "para hacer las delicias de los jóvenes" entre los que se encuentra Dani Parrondo y su "The Goat Festival", que casi se ha convertido en uno de los "fijos" de las fiestas en la ciudad. Actuarán DJ Nano, la orquesta gallega "Los Satélites", "Aserradero by Monoloco" con "Antiguas raves + Dani Sierra Nano" además de un Disco antroxu de la mano de "Fred Events" para dinamizar la fiesta entre los más pequeños.
El cartel del Antroxu es obra de Carmen Peláez, que centró su obra en el Descenso de Galiana al que tildó de "mágico y único" y destacó que este espectáculo que entremezcla "espuma y diversión" es un evento central de la programación. Alonso detalló al respecto del Descenso que este año también habrá un Ascenso de los artilugios el sábado por la mañana, a las 12.00 horas, para que todo el mundo pueda ver la creatividad de las peñas que ya por la tarde bajarán con sus creaciones por Galiana, San Francisco y La Cámara. También indicó que habrá 35 peñas participantes que confeccionan sus artilugios en las naves de Festejos (31 lo hacen en las naves y cuatro en espacios particulares). La concejala de Festejos también dejó claro que aún está abierto el plazo de inscripción para participar en cuatro actividades del Antroxu como es el caso del concurso de chigres antroxaos, la Gincana automovilística, el concurso de murgas y charangas y el gran desfile. Los interesados podrán hacerlo hasta el próximo 11 de febrero a través de la sede electrónica municipal. Alonso tampoco se quiso olvidar de otra de las novedades del Antroxu es el concurso de escaparates antroxaos, que nació de una propuesta de los "Reyes del Goxu y la Faba", "Los peluqueros antroxaos".
También habrá hueco para el Antroxu Tradicional. Los personajes tendrán su día especial el domingo por la mañana, participarán dos comparsas y la intención de los colectivos que lo promueve, "La compaña L'asoleyada" y "La compaña del Fariñeru de Ximielga la Saya", es sumarse a la mayoría de los actos del programa festivo. Así lo expresó ayer César Álvarez, tras una máscara y acompañado de José Antonio Vicario que, vestido de "Festu", recordó que esa palabra procede del bron que es la lengua gremial de los caldereros de Miranda y significa "basura", por eso escoba en mano, se propuso "barrer lo malo". Este año volverá a haber Vieya y otros personajes como "El Cornelu" para remontarse al antiguo Carnaval de las primeras décadas del siglo XX antes del golpe de estado que derivó en la guerra civil española.
Agustín Hernández como miembro de los "Reyes del Goxu y la faba" animó a participar en el Antroxu y ensalzó las actividades carnavaleras que hacen "única" la fiesta como el Descenso, celebró la vuelta del Antroxu tradicional y destacó la labor de Carmen Peláez como autora del cartel. Sobre su reinado, destacó que el grupo de "Los peluqueros antroxaos" participará activamente en las iniciativas municipales. "Que se nos vea", planteó.
Yolanda Alonso detalló que la propuesta de modificar el recorrido del desfile de Escolinos surgió tras una reunión con la comunidad educativa de la ciudad. Saldrá del parque del Muelle y finalizará en El Parche. "Si llueve la fiesta se trasladará a la boina del colegio Palacio Valdés", apuntó. La edil destacó además que por primera vez el Antroxu de Avilés va a programar la proyección de una película para ampliar la oferta de ocio para los más pequeños, de acuerdo a las propuestas lanzadas por los "Reyes del Goxu y la faba". Y por ello el martes por la mañana la Casa de Cultura acogerá el filme "Aladdin", acorde con la temática del programa de Antroxu que este año lleva por título "Las mil y un Antroxu, un viaje por el desierto". "A Antroxar, ye lo que hay", concluyó Yolanda Alonso.
Programa del Antroxu de Avilés 2026
Martes 10 de febrero. Martes de pitanza
19:30 horas. Pitanza Antroxera. Plaza de España. En colaboración con las peñas ‘La Pecera’ y ‘Abuelo Anselmo’. Degustación del guiso antroxero entre los asistentes con animación musical a cargo de la fanfarria Beerbena.
Miércoles 11 de febrero. Miércoles sardinero
19:00 horas. Desfile de Mazcaritos, Moxigangues y Fanfarries. Barrio de Llaranes. Desde la calle La Toba a la plaza Mayor de Llaranes. Asisten los Príncipes del Goxu y la Faba acompañados por la cofradía de la Sardina Arenque de Llaranes y la fanfarria El Felechu. Al terminar garbanzada en la plaza Mayor y entrega de las Sardinas Arenques a distinguidas personalidades antroxeras.
Jueves 12 de febrero. Jueves de Comadres
17:30 horas. Bautismo de la Sardina y plantación en la plaza Mayor de Llaranes. La cofradía de la Sardina Arenque de Llaranes es la encargada del singular acto de bautismo a la sardina del Antroxu 2026 y su posterior plantación en el balcón de la Plaza Mayor de Llaranes.
18:30 horas. Pasacalles de Comadreo. Calles del casco histórico. Las charangas y fanfarrias ‘El Felechu’, ‘Beerbena’ y ‘Ceda el paso’ desfilan por el centro de Avilés animando las meriendas y cenas de comadres.
20:00 horas. Plántase La Vieya. Plaza de España. La Vieya se incorpora al jueves de comadres y se quedará ‘plantada’ en el escenario de la plaza de España. Tras el pregón tendrá lugar el Pasucais de Xigantinos d’Antroxu acompañados de gaita y tambor.
Viernes 13 de febrero. Viernes de Coronación
17:00 horas. Desfile de Escolinos Antroxaos. Desde el Parque del Muelle hasta la Plaza de España. Recorrido: Parque del Muelle, Calle Pedro Menéndez, Plaza de la Merced, Calle La Cámara y Plaza de España. En caso de lluvia la fiesta final tendrá lugar en el patio del colegio Palacio Valdés. Animados con las charangas y fanfarrias los escolinos avilesinos acompañados por sus familias y profesores recorren el centro de Avilés para terminar en una fiesta en la plaza de España a cargo de Fred Events.
19:00 horas. Concurso de Mascotes Antroxaes. Planta sótano de El Corte Inglés de Avilés. Inscripciones del 1 al 12 de febrero en la sección de Mascotas del centro comercial. Primer premio de 100€ patrocinado por el Ayuntamiento de Avilés.
20:30 horas. Acto de Coronación del Rey del Goxu y de la Faba 2026. Escenario principal de la plaza de España. La peña ‘Los peluqueros antroxaos’ son coronados como Reyes del Goxu y de la Faba 2026 bajo la atenta mirada de ‘La Vieya’ y el ‘Cornelu’.
22:30 horas. Concierto ‘Los Toreros Muertos’. Plaza de España. La banda liderada por Pablo Carbonell será la encargada de inaugurar el antroxu avilesino con un concierto donde repasarán sus temas más representativos de las cuatro décadas de carrera musical.
00:30 horas. Actuación ‘DJ Nano’. Considerado uno de los pioneros de la música electrónica en España en los años 90, ha sido residente en discotecas como Kapital o Fabrik. Llega al Escenario Principal de la plaza de España para poner ritmo de dance, electro, trance y remember a la primera gran noche del Antroxu avilesino.
Sábado 14 de febrero. Sábado de Descenso
11:30 horas. Gran Festival de Antroxu de Llaranes. Plaza Mayor de Llaranes. Concurso de disfraces en categorías infantil y adultos y foto de ‘papu’ de recuerdo para todos los asistentes antroxaos.
12:00 horas. Ascenso del ‘Descenso’. Calles del Casco histórico. Los artilugios participantes en el XXXVIII Descenso de Galiana realizarán el recorrido inverso para ir al punto de salida desde las naves donde se han construido, es lo que se conocen en los últimos años como el ascenso del ‘Descenso’.
18:00 horas. XXXVIII Descenso Internacional y Fluvial de la calle Galiana. Desde la calle de Galiana y hasta la plaza de España descenderán entre el río de espuma 35 artilugios. Salida de la Calle Galiana y final en Plaza de España. Amenizado por DJ Ethan Meré.
01:30 horas. ‘El Aserradero After by Monoloco con Antiguas Raves + Dani Sierra Nano’. Primer pase. Escenario principal de Plaza de España.
02:30 horas. Orquesta ‘Los Satélites’. Segundo pase. Plaza de España. Actuación de la orquesta gallega en la noche grande del Antroxu avilesino.
03:30 horas. ‘El Aserradero After by Monoloco con Antiguas Raves + Dani Sierra Nano’. Segundo pase. Escenario principal de Plaza de España.
Domingo 15 de febrero. Domingo de Antroxín pa los nenos
13:00 horas. Antroxu Tradicional. Calles del Casco histórico y llegada a la plaza de España hacia las 14:00 horas. Participan la ‘Compañía del Cornelu de L’Asoleyada’ y la ‘Compañía del Fariñeru de Ximielga la Saya’. Tras las comedias, dances y bailles tendrá lugar la tradicional Puya’l Gochu y la copla del Tururú.
17:30 horas. XLIV Ginkana Automovilística. Plaza de Pedro Menéndez.
18:30 horas. Disco Antroxu Infantil. Plaza de España. Animación musical infantil con Fred Events y con los populares personajes de animación.
Lunes 16 de febrero. Lunes de murgas y fanfarrias
12:00 horas. ‘Dando la murga’. Pasacalles musical. Calles y plazas del casco histórico. Las charangas y fanfarrias ‘Pepe El Chelu’, ‘El Felechu’, ‘Beerbena’ y ‘Ceda el paso’ animan musicalmente la mañana del lunes por las calles del centro de la ciudad.
18:00 horas. ‘Seguimos dando la murga’. Pasacalles musical. Calles y plazas del casco histórico. Las charangas y fanfarrias ‘El Compango’, ‘Picante’, ‘Ventolín’, ‘El Felechu’, ‘Beerbena’ y ‘Ceda el paso’ animan musicalmente la mañana del lunes por las calles del centro de la ciudad.
19:00 horas. Festival de murgas, charangas y fanfarrias. Escenario principal de la plaza de España.
22:30 horas. ‘The Goat Festival’. Plaza de España. Dani Parrondo estrena en Avilés su espectáculo para la gira 2026.
Martes 17 de febrero. Martes del Gran desfile
11:00 horas. Un Antroxu de Cine. Auditorio de la Casa de la Cultura. Proyección de la película “Aladdín”. Acceso libre y gratuito.
17:30 horas. Gran desfile de antroxos, moxigangues y carroces. Desde el colegio El Quirinal hasta Plaza de España (C/ Juan XXIII, C/ Juan Ochoa, C/ Esther Carreño, C/ Francisco Orejas Sierra, C/ José Cueto, Plaza de la Merced y C/ La Cámara). Los artilugios ganadores del XXXVIII Descenso de Galiana participan en un desfile que recorre toda la ciudad gracias a la participación de grupos, parejas y ciudadanos disfrazados que optan a los diferentes premios por categorías.
Miércoles 18 de febrero. Miércoles de Entierro
17:30 horas. Desenclavo de la sardina. Plaza Mayor de Llaranes. La cofradía de la Sardina Arenque de Llaranes es la encargada del singular acto de desenclavo de la sardina y el posterior velatorio.
19:30 horas. Velatorio y entierro de la sardina. Desde la plaza del Carbayo hasta la plaza de España donde tendrá lugar la lectura del testamento de la sardina.
20:30 horas. Quema de la sardina. Plaza de España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.
- Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
- La gran tienda outlet que arrasa en su regreso a Asturias con marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Fue una escena de terror': el relato de Isaac Jiménez, uno de los afectados por el incendio en un garaje de Avilés
- Susto en pleno centro de Avilés: trasladan al hospital a un chófer de autobús que sintió una indisposición en la parada de Las Meanas