La construcción del nuevo horno de Saint-Gobain, entre la celebración y la desconfianza sindical: "No puede ser a costa de los salarios de los trabajadores"

La alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, considera que “la industria está dando importantes pasos en el impulso de proyectos que garantizan futuro, actividad y empleo de los centros de producción de Avilés”.

En este sentido pone como ejemplo el permiso de construcción del nuevo horno de Saint-Gobain Cristalería (está previsto el inicio de su construcción, tal y como adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, en noviembre, en función del estado en que se encuentre el horno actual, al final de su vida útil). “Desde hace tiempo las administraciones venimos trabajando con Saint-Gobain de manera conjunta para que se puedan dar las condiciones adecuadas para acometer esta importante inversión. Una de ellas la hemos conocido hace unos días y es la de la tramitación ambiental. Sin duda, la convocatoria del PERTE de descarbonización, a la que la empresa deberá acudir en búsqueda de la financiación, supondrá un impulso fundamental para que la planta avilesina pueda impulsar esta importante inversión que garantice el futuro de la producción de vidrio en nuestra ciudad”, remarcó la regidora.

Agustín Medina, el portavoz de la parte de Izquierda Unida (IU) de Cambia Avilés (CA) y concejal de Servicios Sociales, califica de “buena noticia” el inicio de la construcción del horno híbrido de Saint-Gobain. “Esto confirmará la naturaleza industrial de nuestro concejo. En el brindis de LA NUEVA ESPAÑA, a finales de este año, ya reclamamos la construcción del horno de La Maruca y, además, el eléctrico de Arcelor. El de Saint-Gobain garantiza el futuro de Avilés y del empleo de sus trabajadores. Además tenemos que felicitarnos de que el proyecto que tiene la empresa es una instalación a base de energía renovable”, concluye el también teniente de alcalde.

Daniel González, el presidente de la Cámara de Comercio, señala a este respecto: “Saint-Gobain demuestra su compromiso con Avilés y lo hace de la mejor manera, con inversiones y con confianza en la plantilla de trabajadores y en la ciudad”. Para González, la multinacional francesa es una “empresa clave” del tejido productivo de la comarca. “La confirmación de la inversión en el nuevo horno es una noticia excelente, en un contexto geopolítico de incertidumbre en el que los proyectos de descarbonización se ralentizan. La administración debe acompañar a nuestra industria. El esperado anillo eléctrico asturiano para 2030, imprescindible en los procesos de descarbonización industrial, necesita estar acompañado de políticas energéticas que garanticen estabilidad y precios competitivos de suministro”, concluye.

Oposición

Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés, señaló: “Si el inicio de la construcción del horno se confirma, estamos ante la respuesta que llevábamos tiempo esperando: la inversión industrial es fundamental para garantizar el futuro de nuestra comarca y, sobre todo, para dar estabilidad a los trabajadores”.

David García, el portavoz de la parte de Podemos de Cambia Avilés, apunta: “A falta de confirmación, la construcción del nuevo horno es la noticia esperada por los trabajadores y por esta ciudad tanto en materia laboral como medioambiental, pero vamos a ser prudentes y esperar a la confirmación y los detalles para profundizar más”.

La dirección de la fábrica avilesina reunió esta semana a los mandos intermedios de la planta y les comunicó que la pretensión de la compañía era activar el proyecto de nuevo horno que la comisión de trabajo había diseñado este pasado año y cuyo permiso de la administración regional se activó hace pocas semanas.

Arancha Martínez Riola, la portavoz de Vox en Avilés, celebra “la continuidad de la actividad industrial en la planta de Avilés a través de la inversión en el horno”. Y añade: “Es una gran noticia teniendo en cuenta el momento de incertidumbre que vivimos en la región”.

Sindicatos

Javier Quirós, el secretario general de UGT en Avilés, destaca: “Una vez aprobado el permiso ambiental, el paso siguiente es activar la inversión en La Maruca”. Y añade: “Es importante que esta inversión no se realice a costa de los salarios de los trabajadores y trabajadoras: con todos los años que lleva en la comarca, debe dejar claro su compromiso con la ciudad”.

José Manuel Rodríguez Baltar, el secretario general de CC OO en Avilés, se manifiesta desde el mismo punto de vista: “La construcción del horno nunca puede ser reo de la negociación del convenio. La empresa tiene que separar la negociación del acuerdo regulador del porvenir de la fábrica”.

Por su parte, Felipe Carlón, el secretario de Industria de USO, apostilla: “No podemos consentir que la puesta en marcha del horno de La Maruca suponga la pérdida de derechos de la plantilla”.