IU de Castrillón alerta sobre la pérdida de la ayuda europea para la Mina de Arnao: "Están alargando una agonía"

«El tiempo nos acabará dando la razón, se está alargando una agonía». Izquierda Unida puso, en el pleno de este viernes, el foco en la situación de la subvención de fondos europeos que ha recibido el Ayuntamiento de Castrillón para la recuperación de la Mina de Arnao y su entorno. Según esgrimió Mar González, concejala de IU, «aún no se ha enviado el proyecto y ya tenemos informar que nos dicen que cada se están generando 117 euros de intereses de demora». Marían Carbajal, edil de Turismo, aseguró que la solicitud «se presentó a Patrimonio y ellos nos solicitaron el proyecto, algo que ya se hizo. Llevamos más de dos meses esperando». La concejala no quiso hacer uso de su segundo turno de palabra para explicar la problemática.

La subvención a la que hizo mención Izquierda Unida son 2,6 millones de euros procedentes de fondos europeos que, en principio, se destinarán para la ampliación de las galerías visitables de la Mina de Arnao. El pasado mes de noviembre el propio Ayuntamiento solicitó una reducción de esa cifra alegando que la galería no se puede ampliar tanto como estaba previsto, además de descartar la construcción de una cafetería y una tienda en el entorno del complejo museístico. «No va a dar tiempo. Las obras contemplan un plazo de ejecución de cuatro meses y medio y tienen que estar hechas para el mes de mayo», alega González, al tiempo que advierte de que, por el momento, el Consistorio no tiene aún la autorización para realizar los trabajos ni ha inicido el procedimiento de licitación. «Tan solo se han ejecutado 189.685 euros y, si no se ejecuta un 60% antes de mayo, se tendrán que pagar unos intereses», sentenció.

El proyecto presentado inicialmente para la ampliación de la Mina de Arnao contemplaba la apertura de nuevas galerías, con un recorrido de cerca de 63 metros de longitud una y otra de120 metros, además de crear una tienda y una cafetería. Dicho Museo, representativo de la cultura minera de la comarca, abrió sus puertas hace 12 años, y desde entonces su crecimiento es exponencial.

La tasa de basura

Otro de los puntos de debate estuvo en la tasa de basura. Los dos partidos de la oposición, Izquierda Unida y PSOE, acusaron al equipo de gobierno de «subir la tasa a los hogares mientras se les congela a todos los negocios por igual». «Las casas son las grandes perjudicadas de este reparto», cargó Yasmina Triguero, portavoz de IU. Nuria González-Nuevo, portavoz popular, recordó «la tasa de basura ya era muy elevada para los negocios» y señaló que el PP bajó el IBI en el concejo, para compensar una subida que viene obligada por la normativa europea. «El IBI se lo bajaron a los que más tienen», recriminó Iván López, del PSOE.

El agua

El portavoz socialista también alertó de «cortes de agua en Naveces» durante el debate sobre el plan de inversiones de Aqualia. Marco Fernández, concejal de Obras, consiguió la aprobación de una nueva tubería en el deportivo de Santa María, además de aprobar la memoria de la intervención en Arances y liquidar la obra en las bombas de Bayas.

Desde Izquierda Unida mostraron su inquietud sobre los trabajos en Arances, ya que, según sus palabras, «hay problemas de humedad y corrosión».

Zonas «Kiss&Go»

Vox propuso la creación de zonas «Kiss&Go» frente a los colegios del concejo, para así mejorar la seguridad a la hora de acceder a los centros. La propuesta incluye «un servicio tutelado y gratuito de control de acceso a los colegios y de acompañamiento, con antelación suficiente al inicio de las clases». El portavoz recordó que la situación se ha visto agravada por el cambio en la organización de los centros educativos públicos.

«Desde hace tiempo los centros educativos públicos mantienen una disputa con el Gobierno del Principado de Asturias y han optado por no abrir sus puertas hasta el inicio de las clases, al contrario de lo que venía ocurriendo anteriormente, cuando existía una apertura anticipada que permitía una llegada escalonada del alumnado», señaló. Los dos partidos de la oposición se mostraron reacios a la propuesta, ya que creen que «faltan informes técnicos, económicos y no hay diálogo con la comunidad educativa». «Reconocemos que hace falta una mejora en los centros educativos, pero estamos en contra de esta medida», señaló Mar González. El PP sí se alineó con Vox y aseguró estar trabajando para crear más aparcamientos en los colegios de Castrillón.