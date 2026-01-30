Juventud ofrece el Edificio Fuero como espacio de encuentro juvenil

El Ayuntamiento de Avilés pone a disposición de las personas menores de 30 años el Espacio Abierto del edificio Fuero de Avilés, un lugar pensado para compartir, desconectar y disfrutar del tiempo libre en un ambiente tranquilo y acogedor.

El espacio abre sus puertas los sábados de 17.00 a 19.00 horas y ofrece múltiples opciones para que cada persona elija cómo pasar la tarde: zonas con sofás para descansar y charlar, mesa de ping pong, juegos de mesa, música y un entorno cuidado que favorece el buen ambiente y la convivencia.

Bajo el lema “Tú eliges cómo disfrutar tu tiempo", el Espacio Abierto se concibe como un punto de encuentro flexible, donde no hay actividades dirigidas ni obligaciones, sino libertad para compartir tiempo con amistades, conocer gente nueva o simplemente relajarse.

Esta iniciativa busca fomentar el uso positivo de los espacios municipales, promoviendo relaciones sociales saludables y ofreciendo a la juventud un lugar seguro, accesible y pensado para sus intereses.

Desde el Ayuntamiento de Avilés se anima a todas y todos a acercarse y descubrir este espacio, diseñado para disfrutar sin prisas y con total libertad