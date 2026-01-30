El mejor bombón y el mejor cortador de jamón de España estarán este febrero en Avilés

Avilés tendrá el mejor bombón y el mejor cortador de jamón de España. Será en febrero, en el pabellón de La Magdalena, durante la celebración de Salenor, el Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte, que se celebra los días 23, 24 y 25.

En el programa del certamen se incluye el Concurso nacional de cortadores de jamón y también la cuarta edición del certamen del Concurso al mejor bombón artesano. Asimismo, está previsto que durante durante los días 23, 24 y 25 se celebren también distintas exhibiciones, demostraciones y experimentos con reputados chefs.

A falta de un mes para la cita, la Cámara de Comercio, entidad organizadora con el apoyo del Principado, el Ayuntamiento y Caja Rural de Asturias, tiene un volumen de ocupación del 90 por ciento. Según la estimación de los organizadores, el año pasado pasaron por Salenor unas 9.000 personas.

El certamen es una clara apuesta de la Cámara de Comercio, que entiende al sector de la hostelería como uno de los más decisivos de la economía nacional. "La industria española de la alimentación y bebidas, a la que se dedica este salón, es la cuarta de Europa en volumen, solo por detrás de Alemania, Francia e Italia", destacan desde el ente.