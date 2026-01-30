Nuevo plan para el fin de semana en Soto del Barco: cine en el Teatro Clarín
El teatro sotobarquense acoge la proyección de "Tommy Ton: En busca del peluche perdido"
N. M.
El teatro Clarín, en Soto del Barco acoge este sábado, a partir de las 18 horas, la proyección de la película de animación "Tommy Tom: En busca del peluche perdido". La entrada es libre hasta completar el aforo.
La obra cuenta la historia de Tommy Tom, un gato naranja que, de repente, descubre que su peluche favorito, Bear, ha desaparecido. Con la ayuda de su amigo Cat Mouse se embarca en una emocionante búsqueda para encontrar al peluche desaparecido, donde tendrán que salir del jardín y descubrir un nuevo mundo.
La película, de origen holandés, forma parte de la Cinemateca Ambulante de la Laboral y ha sido seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Gijón.
