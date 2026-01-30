El objetivo "irónico" de Ramón Masats se descubre en el Centro Niemeyer
El centro cultural de la ría dedica a uno de los clásicos del fotoperiodismo una de las exposiciones más importantes del año en Avilés
España necesita abrirse de par en par. “A mediados de los años cincuenta todavía estamos en plena autoarquía: en el país no se fabrica absolutamente nada, se tiene que comprar todo fuera y se necesitan divisas”. El fotógrafo Chema Conesa, el comisario de la exposición “Ramón Masats. Visit Spain”, que ayer abrió en el “foyer” del auditorio del Niemeyer y que se mantendrá hasta el próximo 10 de mayo, se encarga de explicar la nueva exposición del centro cultural de la ría a sus primeros visitantes. Y dice, por ejemplo, que el catalán “aporta su visión personal” al mundo que le rodea. Y eso es nuevo: “La fotografía de prensa de los primeros años de Masats debía ser neutral, una reproducción óptica de lo que se tiene delante, pero Masats pasa de largo”, comenta. Y pone un ejemplo: el dictador Franco celebra su confirmación como Generalísimo en Burgos, en 1961. Sube al estrado y se dirige al público. “En vez de eso, Masats se pone debajo de la tribuna y saca esta foto”, subraya el coordinador de la muestra.
En la foto de la que habla se ve la gorra del dictador y también los micrófonos, pero no al protagonista. “Esa foto, obviamente, no se publicó, pero dejó ahí su punto de vista particular”, subraya Conesa que participó de una visita conjunta junto a Sonia Masats, la hija del fotógrafo: “Aquí, en esta exposición, se ve reflejado totalmente el carácter de mi padre, o sea, completamente. Era así, como se ve en estas fotos: tenía esta visión del mundo... Lo que más le gustaba en el mundo es llevar la contraria: en esta exposición veo el alma, el carácter de mi padre totalmente, o sea, veo mi padre por dentro y por fuera”.
¿Y quién era Masats? Él y Catalá Roca fueron los dos únicos fotógrafos profesionales de una generación de la que formaron parte nombres tan destacados como Gabriel Cualladó Candel, Francisco Gómez Martínez, Oriol Maspons i Casades, Xavier Miserachs Ribalta, Francisco Ontañon Núñez, Carlos Pérez Siquier, Alberto Schommer y Ricardo Terré Marcelles. “Todos los del grupo de la Agrupación Fotográfica Almeriense”, destaca Conesa mientras sigue descubriendo las joyas que Masats “dejó sin publicar”, pese a vivir de publicar cada día en la prensa, en “La Gaceta Ilustrada”, en el “Ya”, en “Mundo hispánico”. Y luego recibía “encargos oficiales”, recalcó Conesa. Uno de ellos -del Ministerio de Información y Turismo- es el que da nombre a la muestra –“Visit Spain”-: “Tenía que hacer fotos de castillos, de catedrales, enseñar el país a los posibles nuevos visitantes”, apunta Conesa. “Eran años en que todavía no se habían universalizado las televisiones: al cambio, un aparato de aquellos costaba como cinco o seis mil euros”, recalca el comisario de la muestra del Niemeyer. “O sea, hacía un reportaje oficial -castillos e iglesias- y luego el que no iba a salir: la gente que vemos por aquí”. Y señala un par de fotos de una comida de excombatientes. En una se ve a dos de ellos: dos de rodillas, rezando, y una mesa puesta en el campo: una botella de vino por barba”, indica.
Conesa cuenta que “el 70% de las fotos de esta exposición Masat las consideró malas: impublicables”. Conesa consiguió convencer a la leyenda fotográfica -murió en 2024 a los noventa y tantos- para que le mostrara sus descartes. “‘Oye, déjame entrar a tu casa y ver lo que tienes ahí, cabrón, que seguro que tienes cosas, pero es que no quieres enseñar a nadie’, le digo. Entonces me deja, le pido permiso para llevármelas a mi casa y ver negativos. Estuve como 4 o 5 meses viendo esos negativos que él consideraba como malos, y de esos negativos malos, pues surgen estas fotos”, confiesa el comisario de la muestra que sustituye a la antológica de Colita que el Niemeyer recogió hace solo unos pocos días.
