Un pakistaní pendiente de expulsión explotó, maltrató y amenazó a su pareja en Avilés: ahora ha sido condenado a pasar un largo tiempo en prisión

Explotó, maltrató y amenazó de manera continuada a su pareja. Ahora deberá cumplir seis años de prisión. Esa es la pena confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias para un paquistaní que hizo de la vida un infierno a la que fue su pareja, entre 2019 y 2023, cuando logró escapar de las garras de este depredador.

Tal y como se considera probado en la sentencia, el agresor, de nacionalidad paquistaní, se encontraba de manera irregular en España y sobre él pesaba una orden de deportación no ejecutada. En 2019 comenzó una relación sentimental con la víctima, a la que conoció como trabajadora sexual. Desde ese momento, siempre según prueba el fallo, el procesado ejerció una situación de control y superioridad machista sobre ella, a fin de servirse de sus ingresos. El objetivo, decía, era obtener un pasaporte con el que poder regresar con ella a Pakistán.

En el fallo judicial se puede leer que el condenado empleaba "expresiones degradantes y cosificadoras" con la víctima, como "hueles a hombres"; "qué clase de puta eres que no me consigues papeles"; o "yo contigo pierdo el tiempo".

Y no solo eso. También llegó a autolesionarse frente a ella para incrementar su temor hacia él y empleó violencia física contra la mujer. Relata la sentencia que en una ocasión la agarró por el cuello diciéndole: "Si no me consigues los papeles, tu madre te va a llevar flores al cementerio. Vivo mejor en cualquier cárcel de España que en mi país".

La situación llegó hasta tal punto, que el agresor controlaba al milímetro el día a día de su pareja, obligándole a no separarse de él. "Si chillas en la calle va a ser peor", le amenazaba el hombre, que dormía con un cuchillo de grandes dimensiones bajo la almohada, que le mostraba a fin de amedrentarla.

Estos son solo unos extractos de una situación absolutamente extrema, de la que la víctima logró huir en un descuido de su agresor. Tras escapar de la vivienda que compartían logró avisar a la Policía Local.

Por todos estos hechos, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial condenó al agresor a una pena de 3 años de prisión por un delito de maltrato continuado, un año más por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, otro año más por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género y también un año por un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género. El procesado también se enfrentaba a un delito de apropiación indebida del que fue absuelto. Asimismo, deberá abonar una indemnización de 1.200 euros por las lesiones injustamente causadas y con otros 4.500 euros por daños morales.

La defensa del condenado recurrió el fallo. Y ahora la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ha confirmado esa sentencia.