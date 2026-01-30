Santa María del Mar se prepara para el Carnaval y tendrá merienda de comadres el 12 de febrero

La asociación vecinal de Santa María del Mar, en Castrillón, ya se están preparando para el Carnaval. La asociación vecinal ha organizado el día de Comadres, que se celebrará el próximo 12 de febrero a partir de las 19 horas. El precio para la merienda es de 15 euros y las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de febrero.

Además, el colectivo vecinal celebrará el próximo viernes, 6 de febrero, su asamblea general ordinaria. La reunión, que se celebrará en el local social de la localidad castrillonense (Las Chavolas, 19), tendrá dos convocatorias, una a las 19.00 horas y, la segunda, a las 19.30.

Durante la sesión está previsto dar información general y económica del pasado ejercicio, 2025, además de dar cuenta de las previsiones para el ejercicio vigente. Además, habrá turno para ruegos y preguntas.