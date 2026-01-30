Santa María del Mar se prepara para el Carnaval y tendrá merienda de comadres el 12 de febrero
La asociación de vecinos celebrará su asamblea de balance de 2025 el próximo 6 de febrero a partir de las 19 horas
N. M.
La asociación vecinal de Santa María del Mar, en Castrillón, ya se están preparando para el Carnaval. La asociación vecinal ha organizado el día de Comadres, que se celebrará el próximo 12 de febrero a partir de las 19 horas. El precio para la merienda es de 15 euros y las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de febrero.
Además, el colectivo vecinal celebrará el próximo viernes, 6 de febrero, su asamblea general ordinaria. La reunión, que se celebrará en el local social de la localidad castrillonense (Las Chavolas, 19), tendrá dos convocatorias, una a las 19.00 horas y, la segunda, a las 19.30.
Durante la sesión está previsto dar información general y económica del pasado ejercicio, 2025, además de dar cuenta de las previsiones para el ejercicio vigente. Además, habrá turno para ruegos y preguntas.
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
- La gran tienda outlet que arrasa en su regreso a Asturias con marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Fue una escena de terror': el relato de Isaac Jiménez, uno de los afectados por el incendio en un garaje de Avilés
- Susto en pleno centro de Avilés: trasladan al hospital a un chófer de autobús que sintió una indisposición en la parada de Las Meanas