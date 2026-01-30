Vecinos de Luanco comienzan a movilizarse para paralizar el parque de baterías de La Vallina
Cinco residentes mantienen un encuentro con el alcalde, Jorge Suárez
A. F. V.
Un paso al frente contra los parques de baterías. Eso es lo que han hecho los vecinos de La Vallina, para tratar de frenar la instalación del proyecto PB Mofosa Bocines, preentado por la empresa Proyecto Sunvolt Uno, S. L. con una inveresión de 2,2 millones de euros.
Cinco vecinos de la zona próxima a donde la empresa pretende instalar el parque de baterías se reunieron ayer con el alcalde de Gozón, Jorge Suárez. En el encuentro, el regidor compartió la preocupación vecinal y ofreció organizar una asamblea para explicar con más detalles en qué punto se encuentra la tramitación. Suárez expresó también que la capacidad de decisión del Ayuntamiento es mínima, ya que no es competencia municipal desarrollar una normativa que pueda limitar este tipo de servicios.
Ante esta situación, los vecinos han hecho un llamamiento a la movilización. Invitan a todos los parroquianos a difundir la preocupación y rechazo por estos parques y les animan también a participar en una concentración prevista para el próximo 21 de febrero en Oviedo.
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
- La gran tienda outlet que arrasa en su regreso a Asturias con marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Fue una escena de terror': el relato de Isaac Jiménez, uno de los afectados por el incendio en un garaje de Avilés
- Susto en pleno centro de Avilés: trasladan al hospital a un chófer de autobús que sintió una indisposición en la parada de Las Meanas