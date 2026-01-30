Vecinos de Luanco comienzan a movilizarse para paralizar el parque de baterías de La Vallina

Un paso al frente contra los parques de baterías. Eso es lo que han hecho los vecinos de La Vallina, para tratar de frenar la instalación del proyecto PB Mofosa Bocines, preentado por la empresa Proyecto Sunvolt Uno, S. L. con una inveresión de 2,2 millones de euros.

Cinco vecinos de la zona próxima a donde la empresa pretende instalar el parque de baterías se reunieron ayer con el alcalde de Gozón, Jorge Suárez. En el encuentro, el regidor compartió la preocupación vecinal y ofreció organizar una asamblea para explicar con más detalles en qué punto se encuentra la tramitación. Suárez expresó también que la capacidad de decisión del Ayuntamiento es mínima, ya que no es competencia municipal desarrollar una normativa que pueda limitar este tipo de servicios.

Ante esta situación, los vecinos han hecho un llamamiento a la movilización. Invitan a todos los parroquianos a difundir la preocupación y rechazo por estos parques y les animan también a participar en una concentración prevista para el próximo 21 de febrero en Oviedo.